Вице-министр финансов РК: Не нужно бояться всеобщего декларирования

Вице-министр финансов рассказал об итогах пилотного запуска всеобщего декларирования.

Не бояться внедрения всеобщего декларирования призвал казахстанцев вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент Zakon.kz.

- Не нужно бояться всеобщего декларирования. Напротив, переход к всеобщему декларированию является позитивным аспектом для добросовестных налогоплательщиков и лиц, нуждающихся в социальной поддержке. В целях успешного внедрения всеобщего декларирования в Казахстане был изучен прогрессивный международный опыт, - сообщил он.

По его словам, мировая практика доказывает, что применение всеобщего декларирования, способствует расширению налоговой базы и росту поступлений в государственный бюджет. А это, в свою очередь, позволяет государству больше инвестировать в развитие страны и решение социальных проектов.

- Всеобщее декларирование применяется во многих странах мира, к примеру, в США, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австралии, Сингапуре и других странах. При этом для облегчения процедуры представления деклараций во многих странах, например, Чили, Финляндии применяется предварительное заполнение, - сказал Енсебаев.

Это означает, что налоговый орган на основе имеющихся сведений в базах данных заполняет декларацию и направляет ее для утверждения налогоплательщику. Налогоплательщик в случае несогласия имеет право корректировать эти сведения.

- Также зарубежная практика всеобщего декларирования при определении налоговых обязательств физических лиц предусматривает возможность применения социальных вычетов при составлении декларации, таких как расходы на медицинское обслуживание, обучение, ипотеку. В международной практике всеобщее декларирование является не только фискальным инструментом, но и позволяет определять социально уязвимые слои населения и взвешенно выстраивать политику государственной поддержки, - заверил вице-министр.

Кроме анализа международного опыта, министерством финансов, в ходе подготовки к внедрению всеобщего декларирования был проведен пилот по сдаче деклараций физическими лицами в Осакаровском районе Карагандинской области. Для проведения пилота были определены 3 сельских округа с различной степенью отдаленности (с/о Жансары, с/о Есиль, с/о Озерное). В ходе пилота отрабатывались элементы предварительного заполнения. Принято 2 153 деклараций, из них имеются расхождения со сведениями уполномоченных органов у 114 (5,4%) налогоплательщиков, а также проведено анкетирование у 1725 физических лиц, в результате которого установлено, что 78,1% населения предпочли бы представить налоговые отчетности в электронном виде либо через мобильное приложение, остальная часть на бумажном носителе.

В случае возникновения проблемных вопросов по заполнению налоговой декларации:

- 39,6% предпочли бы обратиться в ЦОН;

+- 32% в управления государственных доходов;

- 20,9% в контакт центр "1414".

По результатам проведенного пилота, МФ РК провели работу по оптимизации формы декларации (сократили объем с 15-ти до 2-х листов); запустили в тестовом режиме сервис заполнения электронной формы декларации на e-gov; организовали единый контакт-центр по налоговым и таможенным вопросам на платформе известного номера 1414;

- Касательно актуализации данных. В целом по республике от уполномоченных государственных органов получено 19,6 млн. сведений, из которых 26,1% содержат ошибки. В течение 2018 года была проведена большая работа по актуализации сведений государственных органов. В результате из 5 млн 100 тыс. недостоверных сведений исправлено порядка 99% ошибок. В остатке только те сведения, для исправления которых необходимо участие самого физического лица, - сказал Енсебаев.

Также, по его словам, министерством усовершенствованы механизмы применения налоговых вычетов на базе интеграции с системами уполномоченных государственных органов. Для качественного администрирования применения налоговых вычетов для многодетных семей, на медицинские услуги, на обучение и по расходам на ипотеку жилья реализованы соответствующие интеграции.

Ранее Zakon.kz с помощью эксперта подробно рассказал, что нужно декларировать, а что - не обязательно.

Татьяна Ковалева, Астана

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