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Назарбаев освободил от должностей ответсекретарей двух министерств

Изменения коснулись МОР и МСХ РК.

Фото : pixabay.com6 марта 2019, 19:33

6 марта распоряжениями главы государства освобождены Азильханов Марат Алмасович от должности ответственного секретаря Министерства общественного развития Республики Казахстан; Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.


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