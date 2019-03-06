Назарбаев освободил от должностей ответсекретарей двух министерств
Изменения коснулись МОР и МСХ РК.
Фото : pixabay.com6 марта 2019, 19:33
6 марта распоряжениями главы государства освобождены Азильханов Марат Алмасович от должности ответственного секретаря Министерства общественного развития Республики Казахстан; Мамытбеков Асылжан Сарыбаевич от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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