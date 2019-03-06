Запущен трансконтинентальный железнодорожный маршрут "Вьетнам-Китай-Казахстан-Европа"

Функционирование транзитно-транспортного коридора Вьетнам – КНР – Казахстан – Европа позволит Казахстану в перспективе значительно укрепить своей транспортно-транзитный потенциал.

Посольство Казахстана во Вьетнаме совместно с АО "НК Қазақстан Темір Жолы" (КТЖ) реализовало транспортно-логистический проект, запустивший работу первого железнодорожного транзитно-транспортного коридора по маршруту Вьетнам – Китай – Казахстан – Европа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Впервые из столицы Вьетнама Ханоя по территории КНР, где формируются совместные контейнерные составы в Европу, далее транзитом через Казахстан была осуществлена перевозка груза объемом 9,1 тыс. или 1686 ДФЭ в Дуйсбург (ФРГ).

Время доставки грузов из Ханоя в Дуйсбург составило 22 дня, два дня из которых потребовалось на транспортировку товара из Вьетнама в КНР. В последующем планируется сократить общее время доставки грузов из Вьетнама до Европы до 19 дней.

По мнению "Вьетнамских железных дорог", объемы значительно возрастут уже в этом году.

Работа по созданию и запуску транспортно-логистического сообщения между Казахстаном и Вьетнамом транзитом через территорию Китая была инициирована Посольством Казахстана во Вьетнаме и КТЖ в 2016 году.

Специалисты КТЖ посетили два приграничных с Китаем железнодорожных перехода Донгданг и Лаокай, определив их важное значение и потенциал для создания указанного железнодорожного маршрута.

В целом, Казахстан и Вьетнам связывают два транспортных маршрута: Казахстанский логистический терминал в порту Ляньюньган (КНР), через который во Вьетнам транспортируется казахстанская пшеница, а также маршрут через вьетнамский железнодорожный терминал Донгданг.

Как известно, Вьетнам стал первой страной подписавшей Соглашение о свободной торговле со странами ЕАЭС. Транзитный маршрут Казахстан – КНР – Вьетнам предоставляет нашей стране и другим странам ЕАЭС поставлять на вьетнамский рынок товары сельского хозяйства, в том числе мясомолочную продукцию, и другие виды товаров, требующие быстрой перевозки.

Примером может служить совместные между Казахстаном и Россией проекты по поставке пшеницы в Иран. В свою очередь, используя возможности данного коридора, Вьетнам получает возможность экспорта морепродуктов и тропических фруктов в Казахстан.

В настоящее время, Вьетнам завершает работу по заключению аналогичного соглашения с Европейским союзом, которое позволит диверсифицировать транзитно-транспортный коридор по маршруту Вьетнам – КНР – Казахстан – Европа, сократить доставку грузов из Вьетнама и стран АСЕАН в Европу, и в целом станет хорошей альтернативой морским перевозкам.

Функционирование транзитно-транспортного коридора Вьетнам – КНР – Казахстан – Европа позволит Казахстану в перспективе значительно укрепить своей транспортно-транзитный потенциал.

По итогам 2018 года товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом достиг 467,2 млн. долл. США. Ожидается, что с запуском железнодорожного коридора Вьетнам – КНР – Казахстан – Европа товарооборот между двумя странами значительно увеличится.

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