По итогам 2019-го года количество мобильных геймеров превысит 2 млрд

Аналитики говорят, что чистая прибыль отрасли приблизится к полутора сотням млрд долларов.

Эксперты проанализировали распространенные типы мобильных приложений и назвали самые популярные из них, сообщает Life.ru.

На первом месте оказались приложения для социальных сетей, которыми пользуются шестьдесят семь процентов обладателей смартфонов, на втором — приложения для онлайн-шопинга, которые установлены в пятидесяти шести процентах смартфонов, а третьим самым популярным типом приложений являются игры, которые можно обнаружить на половине смартфонов.

Следом расположились музыкальные и стриминговые сервисы.

Главное открытие, сделанное благодаря исследованию — рост популярности игровых приложений. Аналитики говорят, что по итогам 2019-го года количество мобильных геймеров составит 2.4 млрд, а чистая прибыль отрасли приблизится к полутора сотням млрд долларов.

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