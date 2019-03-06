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По итогам 2019-го года количество мобильных геймеров превысит 2 млрд

Аналитики говорят, что чистая прибыль отрасли приблизится к полутора сотням млрд долларов.

Фото : pixabay.com6 марта 2019, 21:44

Эксперты проанализировали распространенные типы мобильных приложений и назвали самые популярные из них, сообщает Life.ru.

На первом месте оказались приложения для социальных сетей, которыми пользуются шестьдесят семь процентов обладателей смартфонов, на втором — приложения для онлайн-шопинга, которые установлены в пятидесяти шести процентах смартфонов, а третьим самым популярным типом приложений являются игры, которые можно обнаружить на половине смартфонов.

Следом расположились музыкальные и стриминговые сервисы.

Главное открытие, сделанное благодаря исследованию — рост популярности игровых приложений. Аналитики говорят, что по итогам 2019-го года количество мобильных геймеров составит 2.4 млрд, а чистая прибыль отрасли приблизится к полутора сотням млрд долларов.


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