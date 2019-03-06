Школьники поселка в Алматинской области вынуждены добираться до школы на такси

Жители уже несколько лет словно оторваны от цивилизации.

С наступлением тепла жители поселка Айганым тонут в грязи. К ним не может проехать ни одна социальная служба, включая скорую. Но самое главное – нет школы. Около тысячи детей учатся в ближайших поселках, некоторые ездят на такси за 20 км в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- С 2012 года нам обещают сделать дорогу, дороги нет, мы живем в грязи. Ни в магазин, ни скорую, ни в школу детей невозможно вывезти. Просто-напросто мы тонем в грязи. Мы все сидим, фактически, дома. Сын, если ушел на работу, то он ушел в грязи и пришел в грязи, - рассказывает жительница поселка Валентина Николяева.

Поселок появился относительно недавно, в 2007 году. Сейчас здесь проживают около пяти тысяч человек. Из них почти тысяча - школьники.

У Маргариты Кохан трое детей. Двое учатся в начальных классах. Каждый вечер женщина думает, как будет завтра отправлять их школу.

- Дети мучаются, потому что автобуса нет, на такси возим. Но это очень дорого, не каждая семья может себе позволить. Некоторые дети пешком до Еркина идут. В город ездят у нас, в Кызыл ту есть школа, в Байсерке некоторые ездят. Один родитель не работает обязательно, потому что детей возить нужно.

Только на такси у некоторых уходит до 12 тысяч тенге в месяц. Но на этом проблемы не заканчиваются. Из-за плохих дорог сюда часто отказываются приезжать таксисты и даже "скорая". А отсутствие освещения на улицах спровоцировало рост грабежей. Чтобы успокоить жителей, в поселок сегодня приехал заместитель местного акима. Как выяснилось, все вопросы уже решаются. По словам чиновника, на ремонт улиц в округе выделили свыше 13 млн тенге.

- Что касается школы, то уже подготовлена земля. Есть проект, сейчас он проходит экспертизу. После этого будет определен бюджет, проведен тендер. Строительство планируем начать в следующем году, - говорит заместитель акима Кайнарского сельского округа Бегали Тунликбаев.

Местные надеются, что их ожидания не окажутся пустыми.

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