В магазине вынуждены учиться дети из поселка в Алматинской области

Жители поселка Нура пожаловались на то, что их дети вынуждены учиться в магазине, так как их единственную школу закрыли на реконструкцию, которая длится уже несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Местная жительница Арай Муратова рассказала КТК, что сама окончила школу в поселке Нура. Теперь в ней учатся трое ее детей. Но занятия у учеников проходят не в классах. Здание единственного здесь учебного заведения уже третий год закрыто.

"Нас закрыли на ремонт. Работа стоит. Строителей вообще нет. Третий год мы живем только на обещаниях. На одних обещаниях. Мы боимся, что нас опять распределят кто куда. И наши дети просто не получают должного образования". Арай Муратова

Школу закрыли в мае 2023 года, не дождавшись окончания учебного года. Родителям тогда объяснили, что нужно успеть отремонтировать старое здание за три летних месяца. Детей временно отправили в акимат, Дом культуры, занятия проходили даже в помещении магазина. Прошло два года, но ничего так и не изменилось.

"В прошлом году нам дали помещение внутри магазина. Спасибо и этому человеку, владельцу. Там и учились. А вот третий год мы не знаем, где будем учиться. Это наша школа. Мы боимся. Мы не хотим, чтобы нас куда-то переводили. Мы просто хотим, чтобы нам достроили школу, чтобы наши дети учились нормально – здесь". Анаргуль Айтрахимова

Труднее всего приходится учителям: за время перемены они должны успеть добежать от одного здания до другого. А еще уроки сократили до 30 минут. Родители требуют назвать точную дату окончания ремонта. Подрядчик, который начинал ремонт, попытался оправдаться и объяснить, почему не успели закончить работы в срок. Говорит, что компания оказалась в сложной финансовой ситуации.

"Наглядно видно то, что всю конструкцию мы усилили. То есть основная часть проекта заключается в усилении здания". Замгендиректора ТОО Sheberbuild Мурат Досан

Местные власти подали на подрядную компанию в суд и уже наняли новых рабочих. До 1 сентября они должны закончить отделочные работы, установить отопление и освещение. В отделе образования обещают все проконтролировать.





"Изначально объект можно было завершить до конца года, но подрядчики сами взяли на себя обязательство сдать учебный корпус уже к 1 сентября, чтобы дети могли начать занятия. После корректировки смета выросла с 414 до 623 млн тенге, все деньги у нас есть. С финансированием проблем нет. Если работы будут выполнены качественно и нам вовремя предоставят формы, оплату произведем в августе – по факту". Бухгалтер по госзакупкам отдела образования Талгарского района Майра Боскымбаева

Вот только родители не так оптимистичны. Говорят: новые окна разбиты, а со стен отваливается штукатурка. И скорее всего, 1 сентября их дети снова сядут за парты в местном магазине.

Ранее сообщалось, что 18 школ закрыли в Индии из-за тигрицы-людоедки.