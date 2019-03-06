Жители села в Мангистауской области устали от пожаров и требуют провести газ

Провести газ сельчанам предлагали за свой счет. Но для этого каждой семье нужно было заплатить по 500 тысяч.

В Мангистауской области остался один поселок в котором дома отапливают с помощью дров. По словам его жителей, власти уже три года обещают им газ, а за это время открытый огонь в домах стал причиной нескольких пожаров, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

И если днем температура воздуха еще позволяет обходиться без обогрева, то ночью люди вынуждены топить печь, чтобы не замерзнуть. И уже дважды в котельной, расположенной впритык к дому, случался пожар.

Жители села Баянды-3 не только переживают за собственную безопасность, но и терпят убытки. Запаса дров за пять тысяч тенге каждой семье хватает всего на неделю. Из-за отсутствия газа все, кто мог из села уже уехали. Те же, кто поселился здесь, давно об этом пожалели.

- Получила дом по программе "Диплом в поселок". Я приехала из города Уральска, работаю здесь преподавателем. Люди здесь выживают как могут. Потому что как нам, некуда идти... Мы же не можем бросить наши дома и идти на квартиры, на это тоже у нас денег нет, у нас дети у всех маленькие, - рассказывает Айнагуль Есенгалиева.

Возмущенных жильцов приняли в акимате, где объяснили, что все упирается в отсутствие финансирования. Проект по газификации, мол, давно готов, теперь нужны лишь средства для его воплощения.

- Просто люди просили, выдавали землю, там же проекта не было, без проекта давали, поэтому остались без газа. Ну, будет скоро, просто надо терпеть, - говорит аким села Баянды Мангистауской области Рахмет Таймуратов.

Сколько терпеть, в акимате не уточнили. Знают только, что по плану рядом с этим селом планируется построить еще тысячу домов. И только потом начнется общая газификация. Провести газ сельчанам предлагали за свой счет. Но для этого каждой семье нужно было заплатить по 500 тысяч. Таких денег у людей нет. Поэтому надеяться остается только на выделение бюджетных средств. Но в акимате говорят, что в этом году денег в казне не предусмотрено.

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