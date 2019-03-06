Волк напал на женщину с ребенком в Костанайской области
Департамент охраны общественного здоровья выявляет круг лиц, подвергшихся риску заражения бешенством.
Фото : pinterest.de6 марта 2019, 22:56
5 марта в селе Ашутасты Костанайской области волк напал на людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Алау.kz.
Животное укусило ребенка и взрослого.
- Начат курс антирабической иммунизации для пострадавших. Ребенок находиться на стационарном лечении в Аркалыкской региональной больнице, взрослый человек находиться на амбулаторном лечении. Патологический материал от животного отобран и направлен на исследование в лабораторию Костанайский филиал республиканской ветлаборатории", — сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо- опасными инфекциями Людмила Налобина.
Департамент охраны общественного здоровья выявляет круг лиц, подвергшихся риску заражения бешенством.
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