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Волк напал на женщину с ребенком в Костанайской области

Департамент охраны общественного здоровья выявляет круг лиц, подвергшихся риску заражения бешенством.

Фото : pinterest.de6 марта 2019, 22:56

5 марта в селе Ашутасты Костанайской области волк напал на людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал Алау.kz.

Животное укусило ребенка и взрослого.

- Начат курс антирабической иммунизации для пострадавших. Ребенок находиться на стационарном лечении в Аркалыкской региональной больнице, взрослый человек находиться на амбулаторном лечении. Патологический материал от животного отобран и направлен на исследование в лабораторию Костанайский филиал республиканской ветлаборатории", — сообщила руководитель отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо- опасными инфекциями Людмила Налобина.

Департамент охраны общественного здоровья выявляет круг лиц, подвергшихся риску заражения бешенством.


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