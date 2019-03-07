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21-летний казахстанский нокаутер сразится за титул WBC в Алматы

Соперник Ахмедова пока неизвестен.

Фото : sports.kz7 марта 2019, 08:41

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (7-0, 7 КО) анонсировал свой восьмой поединок на профессиональном ринге, пишет Sports.kz.

В Instagram 21-летний спортсмен сообщил, что его возвращение состоится 24 марта в рамках вечера бокса на "Алматы Арене" в Алматы. На кону будет стоять титул чемпиона WBC Asia. Соперник Ахмедова пока неизвестен.

В своем предыдущем бою, который состоялся в канадском Монреале 26 января, "Солдат Q" в четвертом раунде из десяти запланированных нокаутировал мексиканца Абрахама Хуареса (13-2, 5 КО) и завоевал пояс чемпиона мира WBC среди молодежи в первом среднем весе.


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