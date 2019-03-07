Срок рефинансирования валютных ипотечных займов истекает 15 июля 2019 года

На 1 февраля 2019 года банками в рамках Программы одобрен 26 021 заем.

После истечения данного срока банки вправе применить к заемщикам предусмотренные законодательством меры, направленные на взыскание задолженности, сообщает Нацбанк Казахстана.

Напомним, по поручению Главы государства для решения вопроса по валютным ипотечным займам населения Нацбанком РК в марте 2018 года выделено 156 млрд тенге, при этом банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссии, неустойке на сумму более 136 млрд тенге.

- Я считаю, что это правильное решение, причем важно, что рефинансирование осуществляется за счет средств Национального банка, - говорит экономист Дауренбек Мажитов. – Но у каждого процесса есть определённое время действия, программа же не может быть вечной. Я считаю, что с марта 2018 года было более чем достаточно времени, чтобы те, кто хотели воспользоваться такой возможностью рефинансирования ипотечных кредитов, успели это сделать. Здесь важно не забывать и о том, что получение ипотечного кредита – это обоюдный процесс, в котором предусмотрены права и обязанности как банков, так и получателей этих кредитов. И их нужно выполнять. Тем более, банки частные институты, и они же теряют свои доходы, так как списывается часть процентов, начисленные неустойки и штрафы.

- Также, - продолжает эксперт, - Нацбанк создал в местных акиматах комиссии для рассмотрения споров по вопросам рефинансирования займов и достижения консенсуса между банком и заёмщиком по ипотечным кредитам.

По словам председателя ОО "Ел бірлігі" Шолпан Ризабековой, Программа рефинансирования действительно помогла в кризисное время решить проблемы большей части заемщиков.

- И это уже хороший стимул для них дальше выполнять свои обязательства перед банками второго уровня, - отметила г-жа Ризабекова. - Валютным заемщикам из-за корректировок курса тенге сейчас очень сложно обслуживать свои займы. Очень надеемся, что проводимая работа позволит закрыть вопрос с проблемными ипотечными заемщиками. Программа помогла и еще поможет людям.

Отметим, что в результате рефинансирования Нацбанком займов , выданных банками в период с 2004 по 2009 годы, и обеспеченных единственным жильем, долг заемщика снижается на 40-50%. При этом по займам заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения (СУСН), по которым имеются решения суда, Нацбанком возмещена задолженность по государственной пошлине, а также курсовая разница по проблемным валютным займам на сумму более 15 млрд тенге.

На 1 февраля 2019 года банками в рамках Программы одобрен 26 021 заем на сумму 161,1 млрд тенге, рефинансировано 24 195 займов на сумму 141,1 млрд тенге. С учетом револьверного механизма освоения денег количество рефинансированных займов до 2026 года по республике может составить около 40 тысяч.

Что касается второй части Программы по поддержке заемщиков, получивших ипотечные займы в иностранной валюте до 1 января 2016 года, то их валютные займы подлежат рефинансированию в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за долл США). Сумма курсовой разницы (около 156 млрд. тенге) возмещается банкам на возвратной основе за счет собственных средств Нацбанка. Рефинансированию подлежит остаток основного долга по займу. Банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге. Ставка вознаграждения по рефинансируемому займу составляет 12% годовых (для СУСН - 3% годовых). В случае, если действующая ставка вознаграждения составляет менее 12 % годовых, при рефинансировании займа ставка вознаграждения не подлежит увеличению.

Рефинансирование валютных займов позволит снизить долговую нагрузку заемщика в два и более раза. На 1 февраля 2019 года банками на рефинансирование одобрен 6 361 валютный ипотечный заем на сумму 53,6 млрд тенге, рефинансировано 4 917 займов на сумму 38,6 млрд тенге.

Для получения необходимой оперативной информации в рамках Программы рефинансирования начальник управления защиты прав потребителей Нацбанка РК Александр Терентьев рекомендует обращаться напрямую к нему: +77011110471 (WhatsApp: +77011110471), а также размещать свои вопросы на его личной странице в Facebook. "При необходимости получения консультаций желательно писать на WhatsApp либо на почту : tal@nationalbank.kz - отмечает он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!