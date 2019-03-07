Подарки на 8 марта: желания женщин и возможности мужчин

Большая часть опрошенных нами женщин ответили, что хотят получить букет тюльпанов или роз.

До Международного женского дня осталось совсем чуть-чуть. К этому дню каждый мужчина считает своим долгом уделить своей даме хоть немножечко внимания. Однако запросы женщин и возможности мужчин иногда разнятся. Zakon.kz сделал небольшой опрос и выяснил, какие презенты лучше подготовить.

Наверное, все знают, что празднуется 8 марта, но все равно напомним. Этот праздник изначально был днем солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

Сделать хотя бы маленький сюрприз к этому дню учат детей с раннего возраста: малыши вырезают открытки для мам и бабушек, учат стишки и песни. Для более взрослых такие подарки немного не уместны. Но что же уместно?

Цветы

Большая часть опрошенных нами женщин ответили, что хотят получить букет тюльпанов или роз. Тюльпаны – самые весенние цветы, когда видишь, что на прилавках их стало больше, понимаешь, что не за горами теплые деньки. В прочем, несмотря на их большое количество, цены по Алматы составляют за один цветок от 300 до 1000 тенге. Розы от 400 до 1500, в зависимости от цвета и длины ножки.

Техника

Почему-то многие мужчины считают, что дарить технику женщинам дурной тон, но практика показывает обратное. 30% опрошенных дам на вопрос "чтобы они хотели получить на 8 марта" ответили, что не отказались бы от блендера, миксера или кухонного комбайна. Конечно же, дарить такое новой избраннице не подойдет, а для жены – самое то. В подсказку мужчинам, супруга все равно заставит вас купить ей новый блендер, а так вы убьете двух зайцев – и подарок сделаете, и необходимость в технике удовлетворите.

Путешествие

Путешествие - это всегда хорошо – были бы финансы. Но если вдруг ваш кошелек позволяет отвезти ненаглядную на пляжи Карибского моря, то – вперед! 20% женщин мечтают о таком презенте. Впрочем, можно сделать и более бюджетный вариант – просто выехать на природу и устроить пикник.

…А о чем говорят мужчины

Пока женщины придумывали идеальный подарок, мужчины же в большинстве своем, решили сохранить молчание. И лишь небольшая часть наших подписчиков в Instagram ответила, что планируют подарить.

Кто-то подготовил сюрприз в виде белья и чулок. Другие же подошли к вопросу более серьезно и подготовили сюрпризы в виде смартфонов и гаджетов к ним. Также были варианты – кулон на цепочку, шоколад, еда, цветы. Еще один читатель, видимо повар, ответил, что собирается подарить чебурек, другой – секс. Вот такие незаурядные варианты у мужчин.

В общем

В целом, подруге или девушке дарить стоит то, что она очень хочет, сопроводив подарок небольшим букетом цветов. Если вы боитесь ошибиться с выбором, то лучше приобрести сертификат на косметику или одежду. В прочем, ни одна девушка не откажется от абонемента в спортзал.

Маме, бабушке или жене самыми подходящими подарками будет то, что необходимо: обычно это товары для дома, опять-таки сертификат на косметику, золотые украшения.

Коллегам стоит преподнести нечто нейтральное либо офисное. С учетом того, что в офисе может быть несколько женщин, то не выделяйте кого-то отдельно, а сделайте подарки всем одинаковыми, дабы в будущем избежать лишних сплетен за спиной.

Дорогие читатели Zakon.kz, помните, что для женщин самый лучший подарок – это внимание. И не только 8 марта, а каждый день.

Асема Тунгушбаева

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