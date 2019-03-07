В гибели трех мужчин в больнице Шелека обвинили завхоза

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Завхоза больницы Алматинской области Аркена Ушурова обвиняют в гибели трех мужчин. Инцидент произошел в медучреждении села Шелек Енбекшиказахского района, сообщает Sputnik.kz.

Напомним, трагедия произошла второго июля 2018 года. В канализационный колодец спустились три человека — два сантехника и врач-травматолог, которые позже скончались. Еще один медик, пытаясь помочь своим коллегам, попал в больницу. Ему удалось выжить.

Согласно медицинской экспертизе, смерть мужчин, которые работали в больнице сантехниками, наступила от отравления газами при попытке очистить канализацию. По версии следствия, соответствующее поручение им дал якобы Аркен Ушуров. Однако, как утверждает его адвокат, в это время ее подзащитный находился в командировке в Алматы, где закупал инвентарь.

В настоящий момент Аркену Ушурову инкриминируют статью 156 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности и охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц". Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Кто виноват?

Аркен Ушуров и его адвокат уверены, что следствие выстраивало обвинение по факту телефонного звонка, в ходе которого мужчина якобы отдал поручение сантехникам очистить канализационный люк.

Как считает адвокат Айман Умарова, звонок – не основание для привлечения Ушурова к уголовной ответственности. Проведя собственное расследование, она выяснила, что за те девять лет, что Ушуров работал в больнице, управление по инспекции труда Алматинской области ни разу не проверило соблюдение техники безопасности.

Адвокат полагает, что понести ответственность за гибель людей должен не заведующий хозяйственной частью, а другие должностные лица. По версии стороны защиты, за технику безопасности отвечал заместитель директора районной больницы, согласно приказу, подписанному бывшим главным врачом учреждения.

- Обвиняют Ушурова, который отвечал за хозяйственную часть. Мы начинаем проводить проверку, и выясняется, что и Ушуров, и сантехники якобы в 2017 году проходили соответствующее обучение. Нам предоставили сертификаты. Что интересно, Ушуров нигде не учился, - заявила Умарова на пресс-конференции в Алматы.

По словам адвоката, копия сертификата о прохождении обучения изготовлена на бланке государственного учреждения "Управление по инспекции труда Алматинской области".

- Мы направили запрос действующему руководителю районной больницы и получили ответ, что никаких тендерных заявок на обучение по технике безопасности и охране труда в 2017 году медучреждение не подавало, и обучение никто из сотрудников его не проходил, - рассказывает юрист.

Дело передано в суд

В настоящий момент Ушуров - безработный, в сентябре прошлого года он уволился по собственному желанию.

- Я вообще не понимаю, в чем меня обвиняют. Я - диабетик, из-за стресса у меня случился микроинфаркт. Постоянно на нервах. Я ни в чем не виновен, - говорит Аркен Ушуров.

Сторона защиты Ушурова требует проведения объективного расследования с привлечением к уголовной ответственности лиц, виновных в трагедии.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области заявили, что досудебное расследование по делу уже завершено. Материалы уголовного расследования направлены на рассмотрение судебных органов.

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