Цех по производству яичных упаковок горел в Актюбинской области
Жертв и пострадавших нет.
Фото : pxhere.com7 марта 2019, 10:30
Недалеко от Актобе произошел крупный пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
- 7 марта в 00:48 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре на территории птицефабрики ТОО "Рамазан" в поселке Ясный близ Актобе. Возгорание произошло в цехе по производству упаковки для яиц на площади 600 кв.м. - сообщили в ведомстве.
Силами пожарных подразделений пожар был локализован в 01:28 и ликвидирован в 01:50. Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара были задействованы 50 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Актюбинской области.
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