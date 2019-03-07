9-летний рокер и актер из Алматы удивил российское телевидение

Ранее он сыграл в казахстанском фильме.

Юный гитарист из Алматы Георгий Майорских стал гостем программы "Лучше всех" на российском Первом канале, передает Zakon.kz.

Ведущий программы известный российский шоумен и юморист Максим Галкин сказал, что алматинские ребята зажгли не по-детски.

Алматинец играет на гитаре с семи лет. Более того, в Алматы он является полноправным участником группы Jantik & the Cadillac Band и выступает с взрослыми.

Сейчас 9-летний Гоша своим любимым предметом в школе называет математику, а вот уроки музыки, на удивление, посещать не любит. В будущем он хочет стать программистом. Также ребенок изъявил желание стать известным музыкантом.

Казахстанцам он запомнился своей ролью в романтическом музыкальном фильме "Бойжеткен. Все из-за нее", выходившем в прокат год назад.

По словам создателей фильма, они нашли его на концерте и пригласили сыграть одну из ролей. Гоша оказался очень артистичным и хорошо проявил себя в кадре.

Действие фильма "Бойжеткен. Все из-за нее" происходит в Алматы, картина повествует о музыке и любви, жизненных целях и мироустройстве, рассказывает о взаимоотношениях молодого парня и девушки. Режиссер Абдель Фифтибаев решил через свое творение показать Алматы как "город-джаз, город-блюз, город рок-н-ролла", по его мнению, в потоке за глянцем и гламуром это оказалось неожиданно утраченным. Причем как в реальной жизни, так и в кино.



Альберт Ахметов

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