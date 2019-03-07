Капитан Марвел: в главной роли кот

Наверное, впервые мнение обозревателя не совпало с отрицательными отзывами мировых изданий, так как картина не так уж и плоха, как ее размалевали.

Это свершилось! Наконец-то на экраны вышел один из ожидаемых фильмов Marvel "Капитан Марвел". Отлично показали космические битвы, суперсилы героя, но все лавры достались коту. В чем же соль всей картины, читайте в обзоре Zakon.kz.

Наверное, впервые мнение обозревателя не совпало с отрицательными отзывами мировых изданий, так как картина не так уж и плоха, как ее размалевали.

Кто этот капитан

Капитан Марвел или Мар-Велл – это супергерой вселенной комиксов Marvel, наделенный нереальной силой и способностями. Избегая спойлеров, скажем лишь то, что обитает герой до получения звания капитана в империи синекожих Крии. Там его обучают драться и поклоняться Высшему разуму.

Читатели комиксов знают, что изначально Капитан Марвел – это мужчина блондин с телом Аполлона. Но для экранизации было решено перевоплотить этого мужчину в женщину. В итоге получилась смелая и сильная женщина, которая, в лучших традициях подобного жанра фильмов, спасает вселенную.

Эмоциональная женщина не всегда плохо

Капитан Марвел, она же Верс, во время своего обитания в мире Крии тренируется как боец. Ей постоянно твердят "контролируй эмоции". Согласитесь, такую фразу говорят многие мужчины своим женщинам. Но! В данном случае это было категорически неправильно, ведь именно несдержанность и подверженность чувствам сыграло на руку Верс. По ходу фильма поймете, каким именно образом.

Создатели обещали отдать должное феминизму. Но, ура, этого не свершилось. Так как фильмы с нотками феминизма и толерантности порядком поднадоели. Но все-таки показать то, что задумывалось – сделать женщину сильной, им удалось. Причем премьера прямо перед Международным женским днем никак лучше подходит для этого действия.

Субъективно размышляя, актриса Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвела, внешне может и подходит к этой роли, но игра ее оставляла желать лучшего. Абсолютно неэмоциональное лицо, что странно, для неуравновешенной женщины. С другой стороны, винить ее не в чем, так как по сценарию, ей не досталось решающих сцен и чувственных диалогов.

На самом деле, рассказать много есть чего, но тогда фильм станет абсолютно неинтересным к просмотру. Поэтому сохраним интригу и перейдем к другим персонажам, которые вызвали не меньше впечатлений.

Что за кот

В трейлере есть сцена с милым рыжим котиком, который полюбился Фьюри. Вы его помните и знаете, если смотрели "Мстителей". Если нет, то это директор организации "Щ.И.Т.", но об этом чуть позже. Рыжему коту по кличке Гусь отведена одна из самых важных ролей. Именно вокруг него строился весь юмор, который не чужд Marvel, но год от года становится все скуднее и скуднее.

Гусь неимоверно ласковый и умный кот, причем старожил, видимо, поэтому его действия настолько обдуманны и решительны. Не исключено, что котейку встретим еще в следующем фильме о Мстителях.

Кстати, Marvel в феврале выпустили часовой стрим с Гусем. Можете полюбоваться красавчиком.

Фьюри: с чего все начиналось

"Капитан Марвел" обязателен к просмотру тем, кто в комиксах несилен, а быть в курсе происходящего все-таки хочет. Потому что именно в этом фильме все встает на свои места: почему название "мстители", как Фьюри потерял глаз и история о странном пейджере. Особенно это касается Ника Фюьри – директора "Щ.И.Т.а". Его просто замечательно отыграл Сэмюэл Л. Джэксон.

Зрителям представили совершенно иной образ героя: если в "Мстителях" это вечно серьезный и напряженный командир, то в "Кэпе" – молодой новобранец, немного неуклюжий, непонимающий суть происходящего, и, конечно же, обожающий кота Гуся. Представляете Фьюри прежнего обнимающегося с пушистиком? Нет. А оно так и есть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❤️ #GooseTheCat #CaptainMarvel Публикация от Marvel Studios’ Captain Marvel (@captainmarvelofficial) 18 Янв 2019 в 11:00 PST

Стэн Ли

Режиссеры картины отдали честь создателю великой вселенной супергероев Стэну Ли. Он скончался в прошлом году, но оставил огромное наследие в виде вымышленных героев. С первых секунд просмотра покажут множество эпизодов с его участием, которые будут собраны в надпись "Marvel". И традиционно он окажется в самом фильме. Здесь и всплакнуть не стыдно.

Премьера фильма в Казахстане 7 марта.

Итог. В целом кинолента захватывающая, но не сценарием, а спецэффектами и графикой. Оценка: 7 из 10, так как есть над чем поработать. Сцены после титров можно и не смотреть, так как в принципе исход следующего фильма – "Мстители" и так понятен. Приятного просмотра!

Субъективный обзор подготовила Асема Тунгушбаева

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