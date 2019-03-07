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70 пьяных водителей выявили полицейские Актобе

Наравне с мужчинами женщины-сотрудницы так же несли службу.

Фото : Департамент полиции Алматы7 марта 2019, 12:01

Только за одну неделю Актюбинские полицейские выявили 70 пьяных водителей, передает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Актюбинской области.

В целях усиления борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений и обеспечения общественной и дорожной безопасности в предверии женского праздника 8 марта в период с 28 февраля по 6 марта в Актюбинской области провели рейды в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". Наравне с мужчинами женщины-сотрудницы так же несли службу, обеспечивая общественный порядок.

В период проведения республиканского ОПМ "Правопорядок" задержано 5 лиц, находящихся в розыске. Раскрыто 40 ранее совершенных преступлений в.т.ч. 2-убийства и 3- грабежа.

Всего пресечено свыше 5 тыс. административных правонарушений. В том числе за мелкое хулиганство привлечено – 385, распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 671 лицо, помещено в ЦВАиД – 141 лицо.

По линии дорожной безопасности пресечено свыше 3 тыс. нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автотранспортом в состоянии опьянения задержано 70 водителей, за превышение установленной скорости движения – 318, за выезд на встречную полосу – 29.


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