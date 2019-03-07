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Четвероклассник умер в школе в Алматинской области

По данному факту ведется проверка.

Фото : newsvo.ru7 марта 2019, 12:38

В Кербулакском районе Алматинской области в школе умер ученик четвертого класса, передает Zakon.kz.

Причины смерти ребенка пока не оглашаются.

- Сейчас ведется расследование инцидента. Телесных повреждений, побоев не было. Для разбирательств туда выехали следственные органы. Создана специальная комиссия, будем рассматривать из-за чего это произошло, - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

В пресс-службе ДП региона также сообщили, что по данному факту ведется проверка.


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