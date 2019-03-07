Четвероклассник умер в школе в Алматинской области
По данному факту ведется проверка.
Фото : newsvo.ru7 марта 2019, 12:38
В Кербулакском районе Алматинской области в школе умер ученик четвертого класса, передает Zakon.kz.
Причины смерти ребенка пока не оглашаются.
- Сейчас ведется расследование инцидента. Телесных повреждений, побоев не было. Для разбирательств туда выехали следственные органы. Создана специальная комиссия, будем рассматривать из-за чего это произошло, - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.
В пресс-службе ДП региона также сообщили, что по данному факту ведется проверка.
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