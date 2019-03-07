30 новых автобусов марки "Ankai" с пандусами прибыли в Атырау

Прибывший общественный транспорт пополнит новый и уже второй по счету автобусный парк.

До конца 2019 года планируется приобрести еще 100 единиц общественного транспорта, приспособленного для людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба акимата Атырау.

30 новых автобусов производства компании "Аnkai" приехали в Атырау на днях, они были приобретены при спонсорской поддержке ТОО "ТШО". Вместимость новых автобусов составляет 24 посадочных и 75 стоячих мест, кроме того, они оснащены кондиционерами и видеокамерами. Общая длина одной единицы транспорта – 10,5 м.

Планируется, что прибывший общественный транспорт пополнит новый и уже второй по счету автобусный парк "Акжайык - Автопарк".

- Для создания конкурентной среды в сфере общественных перевозок в настоящее время создается второй автопарк. Он будет открыт на тех же условиях, что и первый: 45% будут принадлежать СПК "Атырау", 55% - частному инвестору, - рассказал директор ТОО "Смарт - Атырау" Адильбек Танкиев.

Созданный в прошлом году "Атырау-Автопарк" сегодня обслуживает 8 из 26 городских маршрутов. Новый автопарк также возьмет на себя, примерно, столько же маршрутов. В свою очередь, инициаторы проекта уверены, что создание еще одного автопарка позволит поднять качество предоставляемых услуг.

Отметим, что прибывшие 30 автобусов имеют пандусы для людей с ограниченными возможностями. До конца года планируется приобрести еще 100 новых автобусов марки "Ankai".

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