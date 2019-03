Ты знал, куда шел: The World’s Best выпустил анонс нового выпуска с казахстанцами

Казахстанские певцы продолжают участие в американском телевизионном конкурсе-шоу талантов.

Димаш Кудайберген собрался сделать заявление в новом эпизоде шоу The World’s Best. Об этом свидетельствует анонс следующего этапа всемирного шоу талантов The World’s Best, показанного американским телезрителям канало CBS, передает Zakon.kz.

В ближайшую среду покажут следующий раунд шоу талантов The World’s Best.

Анонс нового эпизода сняли на телефоны со своих телевизоров американские фанаты Димаша. На них видно, как ведущий программы Джеймс Корден обращается к членам жюри. Он сообщает, что Димаш собирается сделать заявление, а после этого член жюри Ру Пол говорит: "Ты же знал, куда ты шел!".



Фанаты уже заинтригованы и пытаются строить догадки, что же произойдет в новой серии. Добавим, что в анонсе также есть другая казахстанка Данэлия Тулешова. Вероятнее всего, ее выступление с чувственной сильной песней мир увидит уже в эту среду вечером (в Казахстане это будет раннее утро четверга).

Интересно, что все выпуски уже отсняты, но даже сами участники не знают, кто победил. Голосование телезрителей идет уже после выхода в эфир.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!