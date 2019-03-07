Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Президент: За 27 лет независимости казахстанцы не батрачили за рубежом

Глава государства похвалил актрису Самал Еслямов и высказался о ее героине в фильме "Айка".

Фото : Eurasia Film Production7 марта 2019, 14:10

Нурсултан Назарбаев похвалил актрису Самал Еслямову за хорошую актерскую игру и реалистичную историю трудностей жизни эмигрантов за границей на встрече с представителями женской общественности в Акорде, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент Казахстана ждет новых ролей актрисы Самал Еслямовой. По его мнению, своим искусством она показывает культуру Казахстана.

- Самал Еслямова очень хорошо пропагандировала Казахстан в фильме, получив приз за лучшую женскую роль. Самое главное – показала положение эмигрантов за рубежом. Слава богу, я всегда говорю, что за 27 лет независимости казахстанцы не батрачили нигде, как в других странах. И очень ярко показала трудности жизни этих людей, и показала с большим искусством и талантом. Ждём новых произведений, - сказал он.


Речь идет о фильме "Айка" российского режиссера, родившегося в Казахстане, Сергея Дворецкого. Картина снималась долгие 7 лет, вышла на широкие экраны в 2018 году. В картине Еслямова сыграла роль матери-эмигрантки, бросившей своего ребенка в московском роддоме. За свою работу актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 2018 году.


Татьяна Ковалева, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты