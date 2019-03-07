Президент: За 27 лет независимости казахстанцы не батрачили за рубежом

Глава государства похвалил актрису Самал Еслямов и высказался о ее героине в фильме "Айка".

Нурсултан Назарбаев похвалил актрису Самал Еслямову за хорошую актерскую игру и реалистичную историю трудностей жизни эмигрантов за границей на встрече с представителями женской общественности в Акорде, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент Казахстана ждет новых ролей актрисы Самал Еслямовой. По его мнению, своим искусством она показывает культуру Казахстана.

- Самал Еслямова очень хорошо пропагандировала Казахстан в фильме, получив приз за лучшую женскую роль. Самое главное – показала положение эмигрантов за рубежом. Слава богу, я всегда говорю, что за 27 лет независимости казахстанцы не батрачили нигде, как в других странах. И очень ярко показала трудности жизни этих людей, и показала с большим искусством и талантом. Ждём новых произведений, - сказал он.



Речь идет о фильме "Айка" российского режиссера, родившегося в Казахстане, Сергея Дворецкого. Картина снималась долгие 7 лет, вышла на широкие экраны в 2018 году. В картине Еслямова сыграла роль матери-эмигрантки, бросившей своего ребенка в московском роддоме. За свою работу актриса получила приз за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в 2018 году.



Татьяна Ковалева, Астана

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