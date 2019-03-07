Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 379,42 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,40 тенге за доллар при объеме торгов 52,113 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 379,42 тенге за доллар (+1,47 тенге), суммарный объем торгов – 81,738 млн USD (-8 708 тыс. USD).

Средневзвешенный курс евро составил 428,85 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7671 тенге за рубль при объеме торгов 8 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7654 тенге за рубль (+0,0184 тенге), суммарный объем торгов – 18 млн рублей (+8 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,4750 тенге за юань при объеме торгов 350 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 377,7-379,3 тенге, евро - 428,5-431,1 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах приняли участие 22 банка.

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