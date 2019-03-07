За последние годы отмечается рост перемещения транспортных потоков с КНР в 1,5 и с Узбекистаном в 2 раза и соответственно товарооборота с этими странами.

Перемещение транспорта через границу с Китаем и Узбекистаном вырастет в несколько раз. Об этом сообщил председатель КГД МФ РК Марат Султангазиев, передает Zakon.kz.

- Это станет возможным благодаря разработанной Министерством финансов РК Концепции "Эталонного пункта пропуска". Основная цель документа заключается в увеличении пропускной способности казахстанских пунктов пропуска, - сказал он.

По его словам, за последние годы отмечается рост перемещения транспортных потоков с КНР в 1,5 и с Узбекистаном в 2 раза и соответственно товарооборота с этими странами.

Рост транспортных потоков напрямую связан с наличием соответствующих условий на границе. Именно поэтому основной акцент в Концепции "Эталонного пункта пропуска" был сделан на создание таких условий, при которых автотранспортные средства будут проходить границу с минимальными затратами времени.

По информации КГД, на сегодняшний день инфраструктура на границе не позволяет осуществлять равномерный и ускоренный пропуск возрастающего потока автомашин. Более 60% оборудования технических средств таможенного контроля устарело (ИДК, рентген аппараты, весовое оборудование).

В июне 2018 года в Пекине было подписано Рамочное соглашение, благодаря которому вопрос увеличения пропускной способности в пунктах пропуска будет решен за счет предоставляемого КНР льготного кредита на сумму 2062 млн юаней.

Планируется провести модернизацию и техническое дооснащение 9 автомобильных и 1-го железнодорожного пунктов пропуска, а также техническое оснащение Главного диспетчерского управления (ситуационный центр). Казахстанские пункты пропуска будут обустраиваться обязательным физическим разделением потоков движения (без перекрещивания линий движения). Планируется установить Единые сквозные автоматизированные коридоры технического контроля для безостановочного движения транспортных средств.

Реализацию проекта планируется начать в конце текущего года и завершить в 2022 году.

- Модернизация пунктов пропуска по всему периметру внешней границы ЕАЭС, а также автоматизация всего цикла перемещения товаров позволит повысить уровень таможенного администрирования, улучшить инфраструктуру пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски, что в целом, положительно повлияет на финансовые затраты участников ВЭД и повысит транзитный потенциал страны, - заключили в комитете.

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