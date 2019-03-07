Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Спецпрокуратурой ЗКО задержан первый заместитель главы КУИС МВД

Данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Фото : Telegram7 марта 2019, 18:10

Задержан первый заместитель председателя КУИС МВД РК Бекбулат Туремуратов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД Нурдильду Ораза.

Он был задержан спецпрокуратурой ЗКО совместно с Управлением собственной безопасности областного Департамента полиции.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Казахстанский политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале пишет, что это связанно с делом о хищении 1,5 млрд тенге государственных средств.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты