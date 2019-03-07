Спецпрокуратурой ЗКО задержан первый заместитель главы КУИС МВД
Данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Фото : Telegram7 марта 2019, 18:10
Задержан первый заместитель председателя КУИС МВД РК Бекбулат Туремуратов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя МВД Нурдильду Ораза.
Он был задержан спецпрокуратурой ЗКО совместно с Управлением собственной безопасности областного Департамента полиции.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Казахстанский политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале пишет, что это связанно с делом о хищении 1,5 млрд тенге государственных средств.
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