Не пропустил скорую – в Костанае пострадала перевозимая пациентка

Пожилая женщина сейчас находится в реанимации.

Инцидент произошел 7 марта в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алау.kz.

Машина скорой медицинской помощи ехала с пациенткой в салоне. В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что это был экстренный вызов. Пожилую женщину с инсультом везли в реанимацию городской больницы.

- Скорая помощь ехала на красный сигнал светофора. Ехала с маячками и звуковыми сигналами. Все водители пропустили, кроме одного. Чтобы избежать столкновения, водитель скорой резко затормозил. В результате носилки, на которых лежала пенсионерка, перевернулись, — сообщили в пресс-службе.

Пожилая пациентка сейчас находится в реанимации с обширным нарушением мозгового кровообращения.

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