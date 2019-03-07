Не пропустил скорую – в Костанае пострадала перевозимая пациентка
Пожилая женщина сейчас находится в реанимации.
Фото : alau.kz7 марта 2019, 19:19
Инцидент произошел 7 марта в Костанае, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Алау.kz.
Машина скорой медицинской помощи ехала с пациенткой в салоне. В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что это был экстренный вызов. Пожилую женщину с инсультом везли в реанимацию городской больницы.
- Скорая помощь ехала на красный сигнал светофора. Ехала с маячками и звуковыми сигналами. Все водители пропустили, кроме одного. Чтобы избежать столкновения, водитель скорой резко затормозил. В результате носилки, на которых лежала пенсионерка, перевернулись, — сообщили в пресс-службе.
Пожилая пациентка сейчас находится в реанимации с обширным нарушением мозгового кровообращения.
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