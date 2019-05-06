Двое детей погибли при посадке самолета в Шереметьево

Пассажиры покидали самолет по надувному трапу.

Следственный комитет сообщил о 13 погибших, включая двоих детей, при аварийной посадке самолета "Аэрофлота" в Шереметьево, сообщает РИА Новости.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва - Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Пассажиры покидали самолет по надувному трапу. Судно из-за пожара выгорело полностью.

СК возбудил уголовное дело по статье УК России "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также поручил провести тщательное расследование ЧП и оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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