Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана

Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!

Поздравление Президента Республики Казахстан опубликовано на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан.

Это время безграничного добра, обращения к нравственным началам, духовного очищения и самосовершенствования. Созидательный потенциал Ислама направлен на укрепление традиционных ценностей и гуманистических идеалов в нашем обществе и во всем мире. Соблюдение поста в дни Рамазана напоминает верующим о милосердии и прощении, смирении и добродетели.

Благодаря мудрой политике Елбасы в Казахстане сохраняется атмосфера единства, взаимопонимания, межэтнического и межконфессионального согласия.

Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!

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