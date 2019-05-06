Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с началом Рамазана
Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!
Поздравление Президента Республики Казахстан опубликовано на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан.
Это время безграничного добра, обращения к нравственным началам, духовного очищения и самосовершенствования. Созидательный потенциал Ислама направлен на укрепление традиционных ценностей и гуманистических идеалов в нашем обществе и во всем мире. Соблюдение поста в дни Рамазана напоминает верующим о милосердии и прощении, смирении и добродетели.
Благодаря мудрой политике Елбасы в Казахстане сохраняется атмосфера единства, взаимопонимания, межэтнического и межконфессионального согласия.
Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!
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Қымбатты отандастар! ⠀ Баршаңызды күллі мұсылман қауымы үшін қасиетті Рамазан айының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. ⠀ Бұл – шексіз ізгілікке, адамгершілікке, рухани тазаруға және кемелденуге бастайтын мезгіл. Исламның жасампаздық әлеуеті қоғамымыздағы және әлемдегі дәстүрлі құндылықтар мен гуманизм негіздерін нығайтуға ықпал етеді. Рамазан айында ораза ұстау мейірімділікке, кешірімді болуға, татулыққа және қайырымдылыққа үндейді. ⠀ Елбасының дана саясатының арқасында Қазақстанда бірлік, өзара түсіністік, этносаралық және дінаралық келісім рухы сақталып отыр. ⠀ Қасиетті Рамазан айы бәріңізге жақсылық, бақ-береке әкелсін! .................. Дорогие соотечественники! ⠀ От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан. ⠀ Это время безграничного добра, обращения к нравственным началам, духовного очищения и самосовершенствования. Созидательный потенциал Ислама направлен на укрепление традиционных ценностей и гуманистических идеалов в нашем обществе и во всем мире. Соблюдение поста в дни Рамазана напоминает верующим о милосердии и прощении, смирении и добродетели. ⠀ Благодаря мудрой политике Елбасы в Казахстане сохраняется атмосфера единства, взаимопонимания, межэтнического и межконфессионального согласия. ⠀ Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!
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