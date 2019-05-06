Как повлияет на казахстанцев сокращение количества банков в стране

Почему закрываются или объединяются банки второго уровня и к каким последствиям это может привести, рассуждают эксперты-экономисты.

В последние годы в Казахстане идет тенденция сокращения банков второго уровня. Так, в ближайшее время "AsiaCredit Bank" и "Capital Bank Kazakhstan" намерены присоединиться к "Tengri Bank". Чуть раньше выходила информация о намерении присоединиться "First Heartland Bank" к АО "Цеснабанк", и теперь "Цеснабанк" носит название "First Heartland Jýsan Bank" с розничным брендом "Jýsan Bank". А буквально на днях "ForteBank" стал обладателем 100 % акций "Банк Kassa Nova". Можно вспомнить и о ликвидации в прошлом году таких отечественных банков как "Qazaq Banki", "Банк Астаны" и "Эксимбанк". Что происходит в банковской сфере, сколько банков может остаться в конечном итоге, и как это отразится на рядовых казахстанцах, с помощью известных экономистов разбирался журналист Zakon.kz.

Как отметил независимый эксперт, экономист Айдархан Кусаинов, все происходящие в банковской сфере пертурбации – это нормальный процесс.

- На сегодняшний день для размера и структуры отечественной экономики банков у нас многовато. И запущенные Национальным банком процессы оздоровления банковской системы и ужесточения регулирования привели к нормальным и правильным последствиям. То есть, банки начали укрупняться. В общем-то, мессенджи о том, что казахстанским банкам нужно добровольно искать какие-то варианты – сливаться, объединяться, укрупняться, уже очень давно звучали от финрегулятора. По крайней мере, последние четыре года. Так что этот процесс вполне нормальный. Конечно, никто не может назвать точной цифры банков, которые должны остаться в итоге. Но, на мой взгляд, банков 15-20 будет вполне достаточно для существующей структуры экономики, – считает экономист.

Что же касается вопроса о том, как сокращение количества банков повлияет на рядовых казахстанцев, то, по мнению Айдархана Кусаинова, это принесет скорее плюсы, чем минусы.

- Я думаю, что в целом это будет определенное оздоровление банковской системы и большая стабильность. То есть у нас будет более здоровая финансовая система и лучшее регулирование. Людям, скажем так, будет спокойнее вкладывать свои сбережения в депозиты, быть более уверенными в сохранности своих денег. И это, на мой взгляд, уже само по себе очень много, — резюмировал эксперт.

С мнением коллеги отчасти согласен известный экономист Арман Байганов. Правда, по его мнению, процессы, происходящие в банковской системе, вызваны скорее не мессенджами Нацбанка, а несколько иными причинами. Он отметил, что банковская система – это "кровеносная система" всей страны. А потому ситуация в экономике напрямую отражается на банковской системе.

- Например, в Казахстане уже не раз происходила девальвация тенге, и это в итоге отразилось на качестве активов банков второго уровня. Ведь когда девальвация происходит, в первую очередь страдает бизнес, чья продукция ориентирована на внутренний рынок Казахстана. У предпринимателей рентабельность падает, соответственно, и кредиты они погашать не могут. Кроме того, в некоторых банках топ-менеджмент неэффективно работал. Но финрегулятор в предыдущие годы недостаточно все это контролировал. В результате вовремя не усмотрел все эти проблемы и выявлял их уже на конечном этапе, когда, как говорится, деваться было некуда. Именно так было, например, с "Банком Астаны" и подобными ему. Хотя, на мой взгляд, можно было еще на начальном этапе диагностировать все эти проблемы и не доводить до плачевной ситуации. Не знаю, как сейчас будет при новом руководителе Нацбанка, но раньше у нас "хромала" именно система диагностирования результатов деятельности банков второго уровня, особенно в части активов, – пояснил эксперт.

При этом Арман Байганов отметил, что если рассматривать эти вопросы с другой стороны, то 40 банков, которые раньше работали в Казахстане, это слишком много. Ведь в стране всего 18 миллионов населения, соответственно, и рынок слишком узкий у нас. Поэтому то, что сейчас пошел процесс укрупнения банков – вполне нормальная процедура.

-Почему "AsiaCredit Bank" и "Capital Bank Kazakhstan" решили присоединиться к "Tengri Bank"? Потому что "Tengri Bank" значительно крупнее и к тому же является международным банком, головной офис которого находится в Индии. Соответственно у него, и возможностей больше. В принципе, если будет сокращаться количество банков, это позволит поделить рынок более оптимально, и наладить более эффективное управление. Сейчас действительно много банков, причем довольно мелких, но при этом операционные затраты у них очень высокие. А когда становится меньше банков, соответственно, они объединяют ресурсы и операционные затраты снижаются. То есть их активы остаются и увеличиваются, зато они экономят на текущих затратах. Например, можно сократить управленческий штат, количество персонала и т.д. А освободившиеся зарплаты можно пустить, например, на программное обеспечение, на другие активы. То есть основной плюс, когда банки объединяются, именно в этом, – продолжил экономист.

По его мнению, сейчас трудно сказать, сколько банков у нас останется в конечном итоге. Но и здесь не стоит доводить до крайностей. Если их количество сильно сократится, например, останется 5-6 банков, то пойдет монополизация рынка. А монополия - это почти всегда минус. Но и слишком много банков – тоже не очень хорошо. Ведь если количество банков уменьшится, то они смогут увеличить рентабельность за счет оптимизации затрат. А что бы быть конкурентоспособными, наверное, смогут даже отдельные виды услуг удешевить.

- Если банки объединятся и оптимизируют свои затраты, то они могут уже где-то по услугам тарифы не повышать, по тем же кредитам. Увеличивать проценты по депозитам и т.д. Поэтому, на мой взгляд, для обычного гражданина сокращение количества банков будет даже плюсом. Ведь когда банков отдельных много, значит, и сотрудников много, и топ-менеджмент в каждом из них имеется, и всем нужно зарплату платить. Но при этом эти мелкие банки находятся на грани выживания. Клиентов недостаточно, прибыль снижается, через какое-то время у них возникают проблемы, они банкротятся, Нацбанк вынужден им оказывать помощь, а вкладчики в панике пытаются вернуть свои деньги. Поэтому если сейчас у нас порядка 30 банков, я думаю, что для Казахстана вполне достаточно 15-20. На мой взгляд , это оптимальное количество, – резюмировал Арман Байганов.

Владимир Демидов

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