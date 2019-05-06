Примечательно, что цены на товары и услуги за этот же период увеличились всего на 4,9%.

Прожиточный минимум в РК вырос на 5,6% за год, передает Zakon.kz со ссылкой на FinProm.kz.

Примечательно, что цены на товары и услуги за этот же период увеличились всего на 4,9%.



Величина самого высокого по РК прожиточного минимума, в Мангистауской области, превышает величину наименьшего, в Павлодарской, на 39%.

Величина прожиточного минимума на конец апреля текущего года достигла 27,8 тыс. тг, увеличившись на 5,6% за год. В апреле прошлого года прожиточный минимум составлял 26,3 тыс. тг.

В структуре прожиточного минимума продукты питания занимают 15,3 тыс. тг, непродовольственные товары и услуги — 12,5 тыс. тг.

По сравнению с апрелем прошлого года цены на товары и услуги выросли на 4,9%; в том числе на продовольственные товары — на 7,1%, на непродовольственные товары — на 6%, на платные услуги — на 1,2%.





В региональном разрезе лидером по величине прожиточного минимума является Мангистауская область: 34,3 тыс. тг, годовой прирост составил 7,4%, а цены в регионе увеличились на 5,7% год-к-году.

В тройку лидеров по прожиточному минимуму также вошли Нур-Султан и Алматы: 32,1 тыс. и 30,9 тыс. тг соответственно.

Замыкают ТОП-5 Алматинская (28,1 тыс. тг) и Восточно-Казахстанская (28 тыс. тг) области. Только в пяти вышеуказанных регионах величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанское значение.

Минимальное значение прожиточного минимума наблюдается в Павлодарской области: 24,7 тыс. тг — на 38,9% меньше, чем у лидера по РК.





Прожиточный минимум для детей до 13 лет составил 22,2 тыс. тг, увеличившись на 4,2% за год (годом ранее — 21,3 тыс. тг). Для подростков с 14 до 17 лет включительно величина прожиточного минимума составила 35,2 тыс. тг у юношей, и всего 27 тыс. тг — у девочек.

Для мужчин старше 18 лет прожиточный минимум составил 33,1 тыс. тг (годом ранее — 31,3 тыс. тг), а у женщин — 26,3 тыс. тг (годом ранее — 24,8 тыс. тг).

Прожиточный минимум для пенсионеров и пожилых людей равен 26,1 тыс. тг (годом ранее — 24,6 тыс. тг), это меньше, чем у трудоспособного населения старше 18 лет.

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