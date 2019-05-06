33 миллиарда тенге вложили в экологическую безопасность РК за I квартал 2019 года

Это в 15,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По итогам первых трех месяцев 2019 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, составили 33,1 млрд тенге — в 15,6 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Для сравнения: за январь–март 2018 года сумма инвестиций составила всего 2,1 млрд тенге (при годовом росте на 7,9%), и лишь 30,6 млрд тг — за январь–июль.

Согласно отчету о состоянии окружающей среды министерства энергетики, по состоянию на конец марта текущего года города Нур-Султан, Караганда, Темиртау отнесены к классу очень высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Алматы, Атырау, Усть-Каменогорск, Актобе, Жезказган, Семей вошли в список с высоким уровнем загрязнения. К низкому уровню загрязнения относятся такие крупные города, как Кокшетау, Уральск, Костанай, Кызылорда, Павлодар.



Наибольший объем инвестиций в экологическую безопасность по итогам трех месяцев направлен в Атырауской области: 23,4 млрд тенге — в 45,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (515,2 млн тг). Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды в Акмолинской области, достигли 5 млрд тенге, при этом годом ранее сумма составляла всего 3 млн тенге. Замыкает тройку регионов-лидеров Карагандинская область: 3,3 млрд тг, рост — в 6,2 раза за год.

Как отмечается, в Карагандинской области не только инвестируют в экологическую безопасность, но и развивают безопасную энергетику: к концу июня текущего года близ поселка Агадырь Шетского района планируется завершение строительства солнечной электростанции. Она занимает территорию в 120 гектаров. Ее строят за счет частных инвестиций, мощность составит 50 МВт. Стоимость проекта — 55 миллионов евро. За 3–4 года в регион планируется привлечь порядка 500 миллионов долларов в сфере альтернативной энергии.



Напомним, в 2018 году общая установленная мощность объектов ВИЭ достигла 531 МВт (годом ранее — 342,3 МВт). Из них наибольшая установленная мощность приходится на солнечные электростанции — 209 МВт, на втором месте малые ГЭС — 200,3 МВт. Установленная мощность ветровых электростанций и биоэлектростанций составила 121,5 и 0,3 МВт соответственно.

За 2018 год производство электроэнергии объектами ВИЭ достигло 1,3 млрд кВт⋅ч, увеличившись на 22,6% за год. Непосредственно объём производства электроэнергии солнечными электростанциями за 2018 год составил 142,3 млн кВт⋅ч. Объём производства электрической энергии малыми ГЭС и ветровыми электростанциями достиг 807,4 и 401,9 млн кВт⋅ч соответственно.

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