Толеутай Рахимбеков стал пятым зарегистрированным кандидатом в президенты

На данный момент 5 кандидатов в президенты зарегистрированы в Центризбиркоме: Касым-Жомарт Токаев, Садыбек Тугел, Амангельды Таспихов, Дания Еспаева, Толеутай Рахимбеков.

Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла постановление о регистрации Толеутая Рахимбекова от общественного объединения "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" кандидатом в президенты РК на предстоящих в июне внеочередных выборах. Об этом на заседании рассказали в ЦИКе, передает корреспондент Zakon.kz.

- Все необходимые документы для регистрации Толеутая Рахимбекова в качестве кандидата в президенты представлены в Центризбирком, и он соответствует предъявленным требованиям. Постановлением установлено зарегистрировать Толеутая Рахимбекова кандидатом в президенты РК на внеочередных выборах, назначенных на 9 июня 2019 года, выдать кандидату соответствующее удостоверение, предоставить сведения о регистрации кандидата в АО "Народный сберегательный банк" для открытия специального временного счета, - сообщили члены Комиссии.

Подписи партия собирала с 30 апреля по 3 мая. Этого времени хватило. Рассчитывают получить 50 процентов голосов + 1.

На вопрос, кого вы считаете главным конкурентом, Рахимбеков ответил, что ко всем своим оппонентам относится с уважением, и считает равными.

На данный момент 5 кандидатов в президенты зарегистрированы в Центризбиркоме: Касым-Жомарт Токаев, Садыбек Тугел, Амангельды Таспихов, Дания Еспаева, Толеутай Рахимбеков.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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