Дважды судимый за насилие алматинец вновь совершил преступление и вышел под залог

Подозреваемого взяли под стражу. Выяснилось, что на его счету порядка 7 уголовных правонарушений.

В Алматы девушка стала жертвой насилия. Как оказалось, подозреваемый был уже не раз судим за подобные и другие правонарушения, сообщает Zakon.kz.

О подробностях дела корреспонденту рассказала лидер движения #НеМолчиKZ Дина Смаилова.

В марте девушка находилась в караоке с подругами, но поссорившись с ними, она ушла, забыв кошелек и телефон. Обнаружила это лишь тогда, когда уже ушла слишком далеко. Мужчина на автомобиле заметил ее, остановился и предложил подвести до дома. По дороге они разговорились, и он показался ей интересным собеседником. Он ее отвез домой и предложил утром съездить на Медеу, она согласилась.

Они поехали на Медеу, позавтракали, и она отошла в туалет, вход в который является общим: для мужчин и для женщин.

- Она вышла в туалет, он за ней, она не ожидала, что он нападает, все произошло мгновенно. Она уже выходила из кабинки, он втолкнул ее обратно и сразу начал душить, как только она начинала задыхаться и хрипеть, он отпускал, давал отдышаться и снова душил, а сам в это время снимал с нее джинсы. Романтичное свидание закончилось изнасилованием в туалете, - сказала Дина Смаилова.

Постовые, дежурившие рядом, даже не поняли, что произошло изнасилование. Была вызвана полиция и написано заявление.

По словам Дины Смаиловой, подозреваемого взяли под стражу. Выяснилось, что на его счету порядка 7 уголовных правонарушений.

- В 2011 году по ст. 120 ч.1 "изнасилование" его выпустили из-под стражи из зала суда по примирению сторон. В 2013 году он вновь был осужден по той же статье, но на момент совершения преступления, отбывал условное наказание за грабеж и поэтому в совокупности получил 4 года. Однако вышел из тюрьмы через год и 9 месяцев по УДО. На сегодняшний день у него имеется судимость по ст. 190 УК РК с 2018, по этому правонарушению ему был вынесен приговор с наказанием в виде ограничения свободы. В этот же момент он подозревается в изнасиловании на Медеу, - поведала Дина Смаилова.

Следственный суд оставил пункт с правом освобождения под залог в 300 МРП, чем и воспользовался подозреваемый. Теперь до выяснения всех обстоятельств и вынесения приговора он будет находиться на свободе.

Стоит отметить, что у подсудимого есть семья, трое детей, и жена беременна четвертым.

Асема Тунгушбаева

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