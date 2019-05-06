Президент вручил награды защитникам Отечества
Глава государства подчеркнул, что профессионализм, боевая выучка, самоотверженность, готовность к подвигу казахстанских военных будут служить примером для подрастающего поколения.
Накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы в Акорде прошла церемония вручения специальных воинских званий и государственных наград Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент Bnews.kz.
- Уважаемые участники церемонии, символично, что вручение государственных наград проходит накануне знаменательных дат - Дня защитника Отечества и Дня Победы. В эти майские дни мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов, победивших фашизм. Их беспримерный героизм и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на нашей земле. Сегодня вооруженные силы Казахстана приумножают традиции воинской доблести и боевой славы солдат и офицеров Второй Мировой войны. Армия и силовые структуры надежно стоят на страже независимости и территориальной целостности нашего государства. Вы с честью выполняете важнейшую миссию - обеспечение безопасности законности и правопорядка в стране. Сегодня мы вручаем награды особо отличившимся соотечественникам, деятельность которых является образцом профессионализма самоотверженности и верности воинскому долгу, - заявил Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения наград.
Глава государства подчеркнул, что профессионализм, боевая выучка, самоотверженность, готовность к подвигу казахстанских военных будут служить примеров для подрастающего поколения.
- Уважаемые защитники Отечества, вы достойно выполняете свой воинский долг, сохраняете верность присяге. Вы прилагаете силы, рискуете жизнью ради мира и спокойствия казахстанцев. Каждый из вас является образцом безупречной службы нашей Родины. Каждого из вас можно назвать гордостью Казахстана. Ваши профессионализм, боевая выучка, самоотверженность, готовность к подвигу будут служить примером для подрастающего поколения, - добавил Президент страны.
Орденом "Данқ" I степени были награждены:
Заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил РК Адылбек Алдабергенов,
Заместитель Генерального прокурора Ерлик Кененбаев,
Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК Василий Рысбаев.
Орден "Данқ" II степени получили:
Начальник Департамента полиции Костанайской области МВД РК Бекет Аймагамбетов,
начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области Сабит Курманалиев.
Орденом "Айбын" II степени награждены:
Виктор Балясников - главный инспектор Службы охраны Президента РК
Куаныш Бекбасов - руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК РК по Акмолинской области
Ринат Кокумбаев - первый заместитель начальника департамента КНБ Ринат Кокумбаев
Кусаинов Талгат – командир войсковой части 48386 Министерства обороны РК,
Омарбеков Ерлан – заместитель начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел
Раскулов Жанат – командир войсковой части 28738 Министерства обороны РК.
Сандутов Рустембек – инспектор батальона дорожно-патрульной полиции Управления полиции города Атырау Департамента полиции Атырауской области Министерства внутренних дел РК
Топаев Нурболат – заместитель командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.
Хамзин Мейрам – командир войсковой части – 03858 Министерства обороны РК.
Орденом "Айбын" III степени награжден:
Хусайнов Амагельды – старший специалист-стрелок "Президентского полка "Айбын" Службы охраны объектов государственной охраны.
Орденом "Құрмет" награжден:
Дубаева Радимхан – заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры РК.
Медалью "Ерлігі үшін" награждены:
Балабиев Медет – солдат воинской части 6697 регионального командования "Орталык" Национальной гвардии МВД РК.
Ибраев Ерлан - участковый инспектор отдела полиции Тайыншинского района Департамента полиции Северо-Казахстанской области МВД РК.
Кенжешов Аянбек- заместитель начальника пожарной части № 1 ДЧС Нур-Султана
Канатов Куандык - механик-водитель артиллерийского дивизиона войсковой части 35411 Минобороны РК
Александр Минаев - командир отделения пожарной части № 1 ДЧС Карагандинской области Министерства обороны РК.
Медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін" награждены:
Владимир Абрамов - заместитель начальника центрального командного пункта — оперативный дежурный центрального командного пункта Генштаба ВС РК.
Жаслан Жанайдаров - начальник управления КНБ РК
Асхат Мадьяров - старший офицер штаба войсковой части 35950 Минобороны РК.
Кобеген Мырзатаев - старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи войсковой части 35748 Минобороны РК.
Асылбек Унтаков - командир танкового батальона войсковой части 35748 Минобороны РК.
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