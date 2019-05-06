Президент вручил награды защитникам Отечества

Глава государства подчеркнул, что профессионализм, боевая выучка, самоотверженность, готовность к подвигу казахстанских военных будут служить примером для подрастающего поколения.

Накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы в Акорде прошла церемония вручения специальных воинских званий и государственных наград Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент Bnews.kz.

- Уважаемые участники церемонии, символично, что вручение государственных наград проходит накануне знаменательных дат - Дня защитника Отечества и Дня Победы. В эти майские дни мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов, победивших фашизм. Их беспримерный героизм и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на нашей земле. Сегодня вооруженные силы Казахстана приумножают традиции воинской доблести и боевой славы солдат и офицеров Второй Мировой войны. Армия и силовые структуры надежно стоят на страже независимости и территориальной целостности нашего государства. Вы с честью выполняете важнейшую миссию - обеспечение безопасности законности и правопорядка в стране. Сегодня мы вручаем награды особо отличившимся соотечественникам, деятельность которых является образцом профессионализма самоотверженности и верности воинскому долгу, - заявил Касым-Жомарт Токаев на церемонии вручения наград.

Глава государства подчеркнул, что профессионализм, боевая выучка, самоотверженность, готовность к подвигу казахстанских военных будут служить примеров для подрастающего поколения.

- Уважаемые защитники Отечества, вы достойно выполняете свой воинский долг, сохраняете верность присяге. Вы прилагаете силы, рискуете жизнью ради мира и спокойствия казахстанцев. Каждый из вас является образцом безупречной службы нашей Родины. Каждого из вас можно назвать гордостью Казахстана. Ваши профессионализм, боевая выучка, самоотверженность, готовность к подвигу будут служить примером для подрастающего поколения, - добавил Президент страны.

Орденом "Данқ" I степени были награждены:

Заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил РК Адылбек Алдабергенов,

Заместитель Генерального прокурора Ерлик Кененбаев,

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК Василий Рысбаев.

Орден "Данқ" II степени получили:

Начальник Департамента полиции Костанайской области МВД РК Бекет Аймагамбетов,

начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области Сабит Курманалиев.

Орденом "Айбын" II степени награждены:

Виктор Балясников - главный инспектор Службы охраны Президента РК

Куаныш Бекбасов - руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК РК по Акмолинской области

Ринат Кокумбаев - первый заместитель начальника департамента КНБ Ринат Кокумбаев

Кусаинов Талгат – командир войсковой части 48386 Министерства обороны РК,

Омарбеков Ерлан – заместитель начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел

Раскулов Жанат – командир войсковой части 28738 Министерства обороны РК.

Сандутов Рустембек – инспектор батальона дорожно-патрульной полиции Управления полиции города Атырау Департамента полиции Атырауской области Министерства внутренних дел РК

Топаев Нурболат – заместитель командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

Хамзин Мейрам – командир войсковой части – 03858 Министерства обороны РК.

Орденом "Айбын" III степени награжден:

Хусайнов Амагельды – старший специалист-стрелок "Президентского полка "Айбын" Службы охраны объектов государственной охраны.

Орденом "Құрмет" награжден:

Дубаева Радимхан – заместитель начальника Службы Генеральной прокуратуры РК.

Медалью "Ерлігі үшін" награждены:

Балабиев Медет – солдат воинской части 6697 регионального командования "Орталык" Национальной гвардии МВД РК.

Ибраев Ерлан - участковый инспектор отдела полиции Тайыншинского района Департамента полиции Северо-Казахстанской области МВД РК.

Кенжешов Аянбек- заместитель начальника пожарной части № 1 ДЧС Нур-Султана

Канатов Куандык - механик-водитель артиллерийского дивизиона войсковой части 35411 Минобороны РК

Александр Минаев - командир отделения пожарной части № 1 ДЧС Карагандинской области Министерства обороны РК.

Медалью "Жауынгерлік ерлігі ушін" награждены:

Владимир Абрамов - заместитель начальника центрального командного пункта — оперативный дежурный центрального командного пункта Генштаба ВС РК.

Жаслан Жанайдаров - начальник управления КНБ РК

Асхат Мадьяров - старший офицер штаба войсковой части 35950 Минобороны РК.

Кобеген Мырзатаев - старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи войсковой части 35748 Минобороны РК.

Асылбек Унтаков - командир танкового батальона войсковой части 35748 Минобороны РК.

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