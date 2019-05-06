Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Стрельбой закончилась потасовка у супермаркета в Алматинской области

В результате пострадал 37-летний мужчина.

Фото : novostivolgograda.ru6 мая 2019, 13:06

Полицейские Талдыкоргана задержали 27-летнего парня, устроившего у городского супермаркета стрельбу, в результате которой один из местных жителей получил огнестрельные ранения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на 2 мая в многопрофильную больницу Талдыкоргана с огнестрельными ранениями госпитализировали 37-летнего мужчину. Как выяснилось, потерпевший был ранен в уличной потасовке с неизвестным, использовавшим травматическое оружие. Инцидент, произошедший близ одного из крупных супермаркетов, зафиксировала установленная там камера видеонаблюдения. Установив личность стрелка, полицейские объявили его в республиканский розыск.

- Ориентировку на разыскиваемого стрелка разослали по всем полицейским подразделениям, а также разместили в социальных сетях. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой мужчина был вскоре задержан на одной из съемных квартир в Талдыкоргане. Задержанному инкриминируется "Покушение на убийство", входящее в категорию особо тяжких преступлений. Подозреваемый помещен в ИВС городской полиции, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве добавили, что расследование по данному факту продолжается в производстве полицейских Талдыкоргана. Стражи порядка также продолжают поиск оружия, использованного при совершении преступления.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты