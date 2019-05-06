Стрельбой закончилась потасовка у супермаркета в Алматинской области

В результате пострадал 37-летний мужчина.

Полицейские Талдыкоргана задержали 27-летнего парня, устроившего у городского супермаркета стрельбу, в результате которой один из местных жителей получил огнестрельные ранения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на 2 мая в многопрофильную больницу Талдыкоргана с огнестрельными ранениями госпитализировали 37-летнего мужчину. Как выяснилось, потерпевший был ранен в уличной потасовке с неизвестным, использовавшим травматическое оружие. Инцидент, произошедший близ одного из крупных супермаркетов, зафиксировала установленная там камера видеонаблюдения. Установив личность стрелка, полицейские объявили его в республиканский розыск.

- Ориентировку на разыскиваемого стрелка разослали по всем полицейским подразделениям, а также разместили в социальных сетях. И в ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой мужчина был вскоре задержан на одной из съемных квартир в Талдыкоргане. Задержанному инкриминируется "Покушение на убийство", входящее в категорию особо тяжких преступлений. Подозреваемый помещен в ИВС городской полиции, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве добавили, что расследование по данному факту продолжается в производстве полицейских Талдыкоргана. Стражи порядка также продолжают поиск оружия, использованного при совершении преступления.

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