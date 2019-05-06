Абдыкаликова: Многодетные 100% получили соцпомощь за май

На сегодня АСП выплачена более 160 тысячам семей.

Заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова на пресс-конференции в правительстве рассказала о текущей ситуации по выплате адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня уже внедрена информационная система E-Halyk, направленная на упрощение процедуры назначения АСП за счет оптимизации запрашиваемых документов. В начале были некоторые сложности. Это в первую очередь объяснялось тем, что большой поток обратившихся в госорганы людей был, - сказала она.

По ее словам, много вопросов возникало по регистрации жителей.

- Люди хотели претендовать на АСП, при этом не имели регистрацию по месту жительства. Многие вопросы задавались, исходя из незнания законов. Сегодня эти вопросы постепенно снимаются. В результате совместных действий госорганов на сегодня АСП выплачено более 160 тысячам семей. Это - 100% назначенных выплат за май, - пояснила Абдыкаликова.

В то же время вице-премьер добавила, что с этого месяца среди многодетных семей и граждан, попадающих под категорию социально-уязвимых слоев населения, начали выдавать арендное жилье.

- Буквально на днях с 1 мая 249 многодетных семей получили квартиры. В целом, в мае планируется выдать более 1316 из 7 тысяч запланированных за год, - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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