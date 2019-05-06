Свыше 50 тысяч льготных кредитов выдадут многодетным матерям на жилье

Каждый год мерой поддержки планируют охватить 18 тыс. граждан.

Свыше 50 тыс. займов планируют выдать за три года для льготного кредитования многодетным матерям в Казахстане. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Мархабат Жайымбетов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Надо сказать, что до этого выделялось где-то примерно 600 квартир для многодетных семей. Если кто-то не хочет ждать очереди, выделяются средства на льготное кредитование. В течение трех лет будет выдано 18 тысяч займов, это 18 тысяч квартир. Будет три оборота, это 56 тысяч займов, - сообщил Жайымбетов.

По его словам, в ближайшем будущем льготные кредиты будут выданы неполным семьям, многодетным семьям, а также семьям, кто имеет детей-инвалидов.

В целом, согласно озвученной информации, уже выдано 1 мая 249 квартир, до конца мая планируется выдать 1 316 квартир. Больше всего жилья будет выдано в Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областях, а также в городе Нур-Султан.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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