Туркестанские овощи и фрукты будут экспортировать в Татарстан

В регионе созданы хорошие условия для международной торговли.

Интерес к плодоовощной продукции производителей Туркестанской области проявили предприниматели из Казани, Татарстан, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

В область с рабочим визитом прибыл глава оптово-розничной компании ООО "Маряна-Регион" Гасангусейнов Минатулла Гусейнович. Компания занимается поставками плодоовощной продукции в такие торговые сети как Магнит и Х5 Retail Group. При этом, годовой оборот компании составляет более 1 млрд рублей.

Компания из Казани прибыла расширить направления сотрудничества по поставке плодоовощной продукции в Российскую Федерацию и установить деловые контакты с производителями плодоовощной продукции Туркестанской области. Планируемый объем закупа плодоовощной продукции ООО "Маряна-Регион" составляет порядка 500 – 600 тыс тонн в месяц.

Предприниматель из Татарстана Гасангусейнов М.Г. посетил крестьянские хозяйства и основные тепличные комплексы региона. Основной интерес Компания уделяла ассортименту товара и объемов выпускаемой продукции.

Кроме того, на одном из крупнейшем тепличном хозяйстве "Адель", расположенном в Ордабасинском районе, состоялась рабочее совещание с участием заместителя акима Туркестанской области Мырзалиева М.И.

Гость из Татарстана отметил, что в регионе созданы хорошие условия для международной торговли. В свою очередь, заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев подчеркнул готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и оказанию содействия со стороны акимата области. Он отметил, что у региона есть большие возможности поставлять экологически чистую продукцию в крупных объемах. Более того, заместитель акима сообщил, что для бизнесменов запущен call-центр 24/7. Обращаться можно по любым вопросам, в особенности, если будут создаваться препоны для ведения и развития бизнеса.

Также, в целях обеспечения качества и ассортимента плодоовощной продукции и бесперебойных поставок гарантированного объема, стороны договорились обменяться информацией по агрегированным в разрезе производителей объемам выпускаемой продукции. Заместителем акима выражена готовность предоставления соответствующей информации Компании в ближайшее время.

На сегодняшний день решаются вопросы логистики и обговариваются условия хранения экспортируемой продукции. Содействие экспортерам оказывает АО "ЭСК "KazakhExport", представитель которой управляющий директор - Тулегенов Руслан также сопровождал бизнесмена в ходе рабочего визита. Финансово-страховые инструменты АО "ЭСК "KazakhExport" позволят гарантировано сразу же получать оплату за поставляемую продукцию, что исключит кассовые разрывы у производителей Туркестанской области.

Глава ООО "Маряна-Регион", г-н Гасангусейнов М.Г. отметил большой потенциал сотрудничества с производителями плодоовощной продукции Туркестанской области и выразил заинтересованность налаживания прямых поставок продукции в Российскую Федерацию.

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