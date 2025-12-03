#Казахстан в сравнении
Общество

Мясо, овощи и фрукты по доступным ценам: где и когда пройдет ярмарка в Астане

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 17:11 Фото: Zakon.kz
Акимат Астаны сегодня, 3 декабря 2025 года, обратился к жителям и гостям столицы с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Речь о мясной ярмарке.

"В Астане 6-7 декабря будет проходить очередная мясная ярмарка "Соғым-FEST" с участием аграриев Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей. Мероприятие будет проходить на территории парковки ТЦ "Keryen Joly" по адресу: шоссе Алаш, 35Б", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram акимата Астаны в среду.

Также сообщается, что в торговом центре в эти дни пройдет полюбившаяся горожанам городская сельскохозяйственная ярмарка.

"Здесь будут представлены продукты от местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по доступным ценам. Мероприятие проходит каждые выходные с 10:00 до 19:00".Пресс-служба акимата Астаны

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

2 декабря 2025 года стало известно, что в Алматы крупные супермаркеты уличили в завышении цен на продукты.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
