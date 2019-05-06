Когда в UFC может дебютировать боец с гражданством Казахстана

Рано или поздно гражданин Казахстана выступит в UFC и, возможно, поборется за титул чемпиона мира.

О перспективах появления казахстанцев в UFC рассказали в федерации, а корреспондент Zakon.kz дополнительно выяснил, что случилось с другим нашим соотечественником – профессиональным бойцом ММА Куатом "Найманом" Хамитовым в последнем бою.

В мире смешанных боевых искусств ММА структура соревнований чем-то напоминает бокс. Здесь также есть любители и профессионалы.

Есть любительская среда под эгидой Объединенной международной федерации (IMMAF и WMMAA), где проходят чемпионаты Азии, открытые чемпионаты Европы и чемпионаты мира. Сейчас это объединение крупнейших организаций в сфере любительского MMA стремиться получить признание ММА олимпийским видом спорта.

Также развивается профессиональный спорт, где есть основные ассоциации – самая авторитетная UFC, за которую выступает большинство бойцов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых рейтинга, а также Bellator MMA, ONE Championship (Asian), World Series of fighting, M-1 Global, Invicta FC .

- У нас есть казахстанские промоутерские компании, очень сильные, которые активно работают, казахстанские бойцы профессионалы участвуют в разных турнирах, зарабатывают деньги. Промоушны проводят турниры в Казахстане, организовывают турниры за границей. Сюда тоже заходят иностранные промоутеры, мы второй раз будем проводить М-1, это международный промоушн, который имеет возможность вывода своего чемпиона в лигу UFC. Главный тренер сборной Казахстана по ММА Баян Жангалов является также личным тренером чемпиона российского промоушена M-1 Challenge в полусреднем весе казахстанского бойца ММА Шавката Рахмонова, который получил пояс в Алматы недавно и 28 июня будет защищать его в столице Казахстана. Там будет второй бой с нашим спортсменом на Родине. Если Рахмонов защитит пояс, то у него есть все шансы стать первым казахстанским бойцом, кто с защищенным поясом пройдет на арену UFC, поскольку в этом случае М-1 должны его отпустить, - сообщил генеральный директор Казахстанской объединенной федерации смешанного боевого единоборства ММА, отвечающей за развитие любительского ММА, Валихан Тен.

Отметим, что бойцы с казахскими корнями уже есть в самой главной лиге смешанных единоборств, тот же Дамир Исмагулов. Дебютный бой в UFC Исмагулов, имеющий российское гражданство, провел 1 декабря 2018 года в австралийской Аделаиде. По итогам трех раундов противостояния против хозяина октагона Алекса Горджеса Дамир выиграл единогласным решением судей. Таким образом, он стал первым этническим казахом, кому удалось одержать победу в UFC.

Он не забывают свои корни, но все же представляет другую страну. Поэтому вопрос появления в UFC именно гражданина Казахстана пока еще остается открытым.

- У нас партнерские отношения с М-1, которые в свою очередь являются партнерами UFC. Есть выход, профессиональные бойцы имеют шанс. Также спортсмены, прошедшие любительскую школу, могут начать профессиональную карьеру. Например, чемпион Азии Багдат Жубаныш может спокойно выиграть Европу, защититься на чемпионате мира и кто его знает, может быть Айбек Амангельдиевич захочет сделать его профессиональным бойцом, с возможностью выхода в UFC. У нас есть и девушки, которые могли бы пойти в профессионалы, - заключил Валихан Тен.

Добавим, что Рахмонову незадолго до чемпионского боя в Алматы поступило предложение от UFC. Казахстанец отказался от него, решив сосредоточиться на поединке с россиянином Данилой Приказой. Их бой завершился победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, казахстанец одержал 11-ю победу в 11 боях, причем все свои поединки Рахмонов выиграл досрочно. В андеркарте этого вечера казахстанец Азамат Бакытов был сильнее россиянина Бориса Медведева, а Арман Ашимов взял верх над бразильцем Кайком Аленкаром. Турнир M-1 Challenge в Алматы проходил при поддержке Ассоциации объединенных федераций ММА Казахстана и Ассоциации боевых искусств Казахстана.

Ранее о возможности дебюта в UFC высказывался известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов.

- Да, UFC — это Олимпийские игры в мире ММА, поэтому я хотел бы там выступить, но не ради себя, а ради земляков. Они больше всех ждут появления бойца из Казахстана в UFC. Что касается UFC в России, то скажу так: мой дебют должен состояться в Лас-Вегасе. Мы должны начать там, где всё это зародилось! Другого сценария просто не вижу, - говорил он в интервью Life.ru.

К слову, 26 апреля он проиграл азербайджанцу Нариману Аббасову в бою за вакантный пояс чемпиона российского промоушена Fight Nights Global в легком весе.

Бой прошел в рамках турнира FNG 93 в подмосковных Мытищах и продлился все пять раундов, по итогам которых Аббасов выиграл решением большинства судей - 48-47, 47-47 и 48-47. При этом из-за перевеса Хамитов лишился балла еще до выхода в октагон.

- Тяжело признаться, но я выходил на этот бой травмированным! За 25 дней до боя на схватке по борьбе, я травмировал плечо! Парень упал всем весом на плечо и моя правая рука была просто парализована! Я не мог бить, не мог бороться! Мы пробовали лечить, ставили уколы, но ничего не работало! И в один момент я даже хотел отказаться от боя, но я понимал, что не каждому бойцу даётся шанс подраться за титул! У меня просто не было выбора и мне пришлось выйти на бой одной рукой! Все что я мог, так это драться только одной левой. Вот почему в бою я не бил правой и не мог нормально бороться. Это не оправдание, это то, с чем мне приходилось бороться! Я должен был рассказать вам об этом, только после апелляции, но на каждом шагу, мне задавали один и тот же вопрос, где твои правые боковые, твоя борьба, поэтому я и решил поделиться с вами этой информацией и ответить всем, - прокомментировал тот бой Куат Хамитов в своем Instagram.

Как бы там ни было, рано или поздно гражданин Казахстана выступит в UFC и, возможно, поборется за титул чемпиона мира. ММА в нашей стране активно развивается, а это значит, что ждать осталось недолго.

Альберт Ахметов

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