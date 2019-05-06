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Фируза Шарипова объяснила проведение реванша с Юлией Куценко

В этом году шоу ничуть не будет уступать по размаху.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой6 мая 2019, 15:48

Обладательница ряда чемпионских поясов по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана прокомментировала предстоящую встречу в реванше с россиянкой Юлией Куценко, передает Zakon.kz.

- У нас было много обещаний о выделении финансирования, и мы ждали его поступления, чтобы проводить большие бои. Но сейчас мы приняли решение выступать там, где мы можем, чтобы не застаиваться и продолжать улучшать рекорд и позиции в рейтинге, - сказала Фируза Шарипова.

По ее словам, проведение реванша с Куценко на втором Международном боксерском форуме стало возможным благодаря приглашению его организаторов, поскольку им очень понравился первый бой казахстанки и россиянки, состоявшийся в Санкт-Петербурге 8 сентября. Напомним, в том бою Шарипова нанесла Куценко единственное поражение в карьере.

- Теперь рассчитываю нанести второе. В данный момент я готовлюсь к этому бою. Это будет очень крутое шоу. На первом Международном боксерском форуме в прошлом году состоялся полуфинал Всемирной боксерской суперсерии. Думаю, в этом году шоу ничуть не будет уступать по размаху. Очень надеюсь, что получится выиграть очередной пояс, и сейчас моя команда работает над тем, чтобы на кону стояли наиболее престижные титулы, - рассказала чемпионка.

Реванш Фирузы Шариповой с Юлией Куценко состоится 16 июня, в последний день второго Международного боксерского форума в Екатеринбурге.

Альберт Ахметов


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