В Санкт-Петербурге открыли памятник Алие Молдагуловой

Имангали Тасмагамбетов поблагодарил россиян за столь внимательное и непреходящее отношение к славе героев.

6 мая, в преддверии Дня Великой Победы, в Санкт-Петербурге открылся памятник Герою Советского Союза, девушке-снайперу, славной дочери казахского народа Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Выступая на церемонии открытия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов отметил, что "мы не просто увековечиваем память о нашей отважной землячке, а отдаем дань уважения всем героям Великой Отечественной войны, в том числе защитникам Ленинграда".

- Война всё дальше уходит в прошлое, но люди разных поколений всегда будут помнить те трагические годы и горе миллионов людей, – подчеркнул посол. – 19 летняя Алия была одной из лучших. И не только потому, что уничтожила из своего снайперского оружия 78 фашистов. Она осознанно пожертвовала молодостью и жизнью во имя нашей общей Родины.

Имангали Тасмагамбетов поблагодарил россиян за столь внимательное и непреходящее отношение к славе героев и выразил уверенность, что посещая это величественное место, каждый будет видеть и чувствовать как бесконечно дорога России дочь казахского народа, воспитанница Ленинграда – города-героя, который она безмерно любила.

В церемонии приняла участие прославленная казахская певица, Народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева, чья стремительная музыкальная карьера началась с исполнения песни "Алия".

- Подвиг нашей Алии никогда не будет забыт. Потому что благодаря таким героям как она – мы сегодня живем в мире и согласии. Это самый лучший пример для нашего молодого поколения. Для меня большая честь находится на открытии памятника Алие Молдагуловой в Санкт-Петербурге и отдать дань уважения ее героическому подвигу, – сказала Роза Рымбаева.

В Санкт-Петербург приехал и племянник героини – Сапар Молдагулов.

- Я родился 20 мая 1941 году в Ленинграде, и из родильного дома меня выносила на руках моя тетя Алия, которая сама тогда была еще ребенком. Ей было всего 16 лет. Я испытываю очень высокие эмоции. Меня переполняет чувство радости и гордости за свою тетю Алию – великую дочь нашего великого казахского народа, в честь которой в Санкт-Петербурге возвели памятник, – поделился он своими эмоциями и воспоминаниями.

Памятник Алие Молдагуловой расположен в одном из городских скверов западнее дома №5 по одноименной улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Скульптурная композиция из бронзы высотой три метра установлена на постаменте из розового гранита. На нем выбиты имя героини и накладная звезда героя. На обратной стороне постамента – краткое описание ее подвига.

Создание памятника стало возможным благодаря общим усилиям правительства Санкт-Петербурга, Посольства Казахстана в России, акиматов Актюбинской и Атырауской областей.

Автор творческого проекта – известный казахский скульптор Едиге Рахмадиев. По его словам, за основу образа молодой и симпатичной казашки он взял одну из немногочисленных и наиболее сохранившихся прижизненных фотографий Алии.

Материалы для монумента – казахстанские. В частности, постамент изготовлен из хорошего и качественного гранита с Куртинского месторождения в Алматинской области. Бронза для скульптурной фигуры – также казахстанского происхождения. Все работы по созданию архитектурной композиции велись в поселке Каргалы Жамбылского района Алматинской области.

Вечером в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга по случаю открытия памятника состоится концерт.

Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде. Пережила страшную блокадную зиму 1941/1942 гг. В марте 1942 года была эвакуирована в Ярославскую область. В 1943 году после окончания Центральной женской снайперской школы 18-летняя девушка стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт). В ходе боевых действий ей удалось уничтожить 78 солдат и офицеров противника. Алия Молдагулова погибла в январе 1944 года в ожесточенном бою у деревни Казачиха Псковской области во время проведения Ленинградско-Новгородской операции.

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