Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины

Действующего президента вызвали на допрос в рамках расследования дел Майдана.

Действующего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру страны.

Об этом сообщают "Українськi Новини".

Источник издания в ведомстве рассказал, что главу государства будут допрашивать по делу о гибели людей во время акций протеста на Майдане в 2014 году. От президента ожидают подписания протокола допроса от 2016 года, также ему зададут несколько уточняющих вопросов.

Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подтвердил информацию о вызове Порошенко на допрос.

Предыдущий допрос Порошенко по делу о расстрелах на Майдане проводился 18 ноября 2016 года. Содержание беседы бывшего президента со следователями неизвестно, она длилась шесть часов.

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек.

Большинство из них стали жертвами неизвестных снайперов. Сторонники Евромайдана и нынешние украинские власти связывают снайперов с бывшим президентом Януковичем, однако по прошествии почти пяти лет расследования его вина не доказана в судебном порядке.

События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве.

Источник: Lenta.ru

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