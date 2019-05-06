Вице-Премьер РК провела совещание по вопросам системы защиты женщин и детей

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года ведется комплексная работа по профилактике разводов.

6 мая под председательством заместителя премьер-министра РК Гульшары Абдыкаликовой состоялось расширенное совещание по вопросу профилактики разводов, неуплаты алиментов, а также бытового насилия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В селекторном совещании приняли участие члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, руководители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, юстиции, информации и общественного развития, заместители акимов регионов, а также руководители региональных департаментов полиции, управлений внутренней политики, по делам семьи и молодежи, труда и социальной защиты населения.

Открывая заседание, Гульшара Абдыкаликова отметила, что по поручению Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в стране реализуется новая социальная политика, основной задачей которой является повышение качества жизни и благосостояния наших граждан. Во время встреч с населением в регионах было выявлено, что вопросы расторжения брака, неуплаты алиментов, а также фактов насилия на семейно-бытовой почве остаются актуальными и требуют сегодня безотлагательного принятия мер всеми уполномоченными органами.

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года ведется комплексная работа по профилактике разводов, приняты организационные меры по борьбе с должниками алиментов, а также по повышению эффективности системы защиты женщин, подвергшихся бытовому насилию и снижению фактов насилия в семье.

Реализация пилотных проектов "Примирение в суде, вне суда" и "Семейный суд" в 2018 году позитивно отразилась на восстановлении нарушенных прав граждан через примирение. Увеличилось количество прекращенных дел в связи с примирением на 5,5%, оставленных без рассмотрения исковых заявлений на 10% и возвращенных исковых заявлений на 57,6%.

Принимаются меры по привлечению внимания общественности к проблеме неуплаты алиментов. Обеспечено широкое информационное сопровождение проводимой работы в СМИ, социальных сетях, общественных местах. Практика показывает, что возбуждение в отношении должников административных и уголовных дел является одной из наиболее эффективных мер принуждения. После применения такой меры должники погашают образовавшиеся долги.

В рамках рейдовых мероприятий прокурорами совместно с судоисполнителями и органами внутренних дел в 2018 году задержаны и водворены на штрафстоянки порядка 200 транспортных средств должников (I кв. 2019 г. – 113). Кроме того, проводится комплекс других агитационных мероприятий по взысканию алиментов.

За прошлый год должниками погашена задолженность на сумму 1,1 млрд тенге. Органами занятости поставлены на учет в качестве безработных свыше 6 тыс. должников (1 кв. 2019 г. – 4 тыс). Через ярмарки вакансий (проводятся при содействии предпринимателей) трудоустроено 1,5 тыс. лиц (I кв. 2019 г. – 511).

Принимаются меры по защите женщин и детей от насилия в семье. Обозначена цель — снизить бытовую преступность к 2020 году на 20%, к 2050 году — на 50%. В системе МВД введено подразделение по защите женщин от насилия (124 сотрудника), работают 36 кризисных центров, в т. ч. 24 с приютом. С 1 января 2018 г. срок административного задержания правонарушителя увеличен с 3 до 24 часов (статья 789 Кодекса об административных правонарушениях).

С 2017 года реализуется пилотный проект "Казахстан без насилия в семье" в городе Шымкент и Туркестанской области, направленный на создание действенных механизмов профилактики бытового насилия.

По итогам совещания Заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова дала ряд конкретных поручений государственным органам.

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