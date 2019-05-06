У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Информация появилась на официальной странице четы в Instagram.

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями, сообщает Zakon.kz.

У них родился сын, говорится на официальной странице четы в Instagram.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония венчания прошла в часовне Cвятого Георгия в Виндзорском замке. Королева Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского, Маркл после венчания также стала герцогиней Сассекской.

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