У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Информация появилась на официальной странице четы в Instagram.
Фото : Teleprogramma.pro6 мая 2019, 19:58
Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями, сообщает Zakon.kz.
У них родился сын, говорится на официальной странице четы в Instagram.
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония венчания прошла в часовне Cвятого Георгия в Виндзорском замке. Королева Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского, Маркл после венчания также стала герцогиней Сассекской.
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