Разбился самолет с пассажирами-болельщиками "Канело"

Скончались все, кто находился на борту.

Власти Мексики обнаружили обломки самолета Bombardier Challenger 601, пропавшего с экранов радаров в районе штата Коауила на севере страны. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Жертвами трагедии стали 13 человек, передает ТАСС.

Речь идет о трех членах экипажа и 10 пассажирах. Самолет упал в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила. Власти приступили к расследованию. Согласно предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

Пассажиры самолета возвращались в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон после боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Воздушное судно должно было совершить посадку в 18:30 воскресенья (04:30 н-с понедельника).

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