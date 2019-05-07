В Петропавловске сожгли кладбище

Горожане говорят, что это уже не впервые.

Накануне Родительского дня жители Петропавловска отправились на городские кладбища и обнаружили, что могилы обгорели. Поступают жалобы на поджоги кладбищ в Новопавловке и Рабочем поселке, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Особенно пострадали могилы, где были деревянные кресты. Сгорели венки, обгорели оградки и памятники усопшим. Кроме того, несмотря на то, что оба эти кладбища закрыли, до сих пор здесь продолжают хоронить людей. На старом кладбище в Рабочем поселке можно увидеть могилы 2019 года, прямо вдоль дороги, которая стала более узкой. Похоже, местных властей порядок в этой сфере не заботит.

Ежегодно накануне Родительской субботы жителей Петропавловска волнует один и тот же вопрос – горы мусора на кладбищах города, вдобавок к этому теперь еще и недавний поджог. Горожане говорят, что это уже не впервые. Едва лишь люди приведут в порядок места захоронения, как на следующий год ситуация повторяется.

— Были на кладбище в Новопавловке. Там творится кошмар! Администрация города, руководство кладбища неизвестно куда смотрят. Везде огромные кучи мусора, был пожар, все памятники с фотографиями сгорели, трава сгорела, все люди жалуются. Новые цветы с могилок воруют и перепродают. Ничего святого. Охраны или смотрителей, видимо, нет. Все разрушено пожаром либо в мусоре. И это накануне Родительского дня, — возмущаются горожане.

В пресс-службе ЖКХ сообщили о недавно проведенном субботнике на кладбище в Новопавловке, по итогам которого было вывезено более 100 кубических метров мусора.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!