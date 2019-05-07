Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и дагестанских бойцов

Эпатажный шотландец назвал их крысами.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.

— Команда "Мельдоний". Трое из них уже попадались на запрещенных препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы, — цитирует пост Макгрегора в "Твиттере" RT.

Спустя несколько часов спортсмен удалил оскорбительную запись со своей страницы в микроблоге.

Нурмагомедов планирует выступить 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Его соперником должен стать американец Дастин Пуарье.

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