Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и дагестанских бойцов
Эпатажный шотландец назвал их крысами.
Фото : twitter/TheNotoriousMMA7 мая 2019, 07:10
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор резко высказался о том, что на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в ОАЭ будут выступать шесть представителей Дагестана.
— Команда "Мельдоний". Трое из них уже попадались на запрещенных препаратах — Ислам, Зубайра и Майрбек. Все они грязные вонючие крысы, — цитирует пост Макгрегора в "Твиттере" RT.
Спустя несколько часов спортсмен удалил оскорбительную запись со своей страницы в микроблоге.
Нурмагомедов планирует выступить 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Его соперником должен стать американец Дастин Пуарье.
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