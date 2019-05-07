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В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула

Центризбирком принял решение провести повторное голосование.

Фото : pixabay.com7 мая 2019, 08:12

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым - кандидат от возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития, передает ТАСС.

6 мая ЦИК рассматривал предоставленные ПСР документы, указывающие на значительные нарушения в ходе выборов в крупнейшем турецком городе. Семеро из 11 членов Высшей избирательной комиссии при итоговом голосовании высказались за отмену результатов выборов и проведение повторного голосования. Четверо членов ЦИК выступили против такого решения.

Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня. Высшая избирательная комиссия сообщила, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу будет отозван.

Согласно официальным данным, он опередил оппонента Бинали Йылдырыма, набрав на выборах 31 марта 4,171 млн голосов избирателей. ПСР впервые с 2002 года уступила на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого сам Эрдоган был с 1994 по 1998 год.


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