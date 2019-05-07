Песни об Алие Молдагуловой прозвучали в Санкт-Петербурге

Вечер открыл показ фильма о славной дочери казахского народа.

6 мая в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоялся торжественный концерт по случаю открытия памятника Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Гостями мероприятия стали представители государственных органов и деловых кругов, общественности Северной столицы, аккредитованного в городе зарубежного дипкорпуса, деятели науки и культуры, казахская диаспора и студенты.

Вечер открыл показ фильма о славной дочери казахского народа.

Как только завершились последние кадры, сквозь затемнение луч выхватил появившуюся на сцене Народную артистку Казахской ССР Розу Рымбаеву. Публика в зале сразу узнала первые аккорды ее коронной песни "Алия". Нежная и одновременно величественная мелодия вот уже четыре десятилетия завораживает аудиторию во всем мире. Именно с ее исполнения началась стремительная музыкальная карьера казахского соловья. В 1977 году на фестивале "Золотой Орфей" в Болгарии Роза Рымбаева с песней "Алия" получила Гран-при конкурса. Затем исполнила её на "Песне года". Песня стала очень популярна, и это был первый случай в истории советской эстрады, когда громадный успех имела песня не на славянском языке. Несмотря на отсутствие переводных версий, каждый понимает, о чем поется в песне. Про девушку 19 лет, героически погибшую на войне, отдавшую свою жизнь за счастье будущих поколений.

В исполнении Розы Рымбаевой прозвучали и другие шлягеры, принесшие ей всесоюзную известность: "Вечная весна", "Надежда", "Верни мне музыку", "Любовь настала", "Новый мир", "Земля моя" и другие.

Следующим на сцену вышел другой выдающийся представитель казахского музыкального искусства – народный артист СССР Алибек Днишев. Мощный красивый голос певца мягкой силой покорил зал. В его исполнении прозвучали бессмертные произведения "Вечер на рейде", "Землянка", "Темная ночь", "В городском саду", "Лучше нету того цвета" "Колыбельная", "Лизавета", "Огонек", "Услышь меня", "Желсиз тунде жарык ай". А такие песни, как "Журавли", "Катюша", "Вечерняя песня (Слушай Ленинград)", Алибек Днишев спел вместе с Детским хором телевидения и радио Санкт-Петербурга.

В финале к сложившемуся дуэту присоединилась Роза Рымбаева. Все вместе они спели "День Победы" – песню, без которой не обходится ни одно празднование этой знаменательной даты.

Выступление прошло под оглушительные аплодисменты. Зрители долго не отпускали певцов в надежде еще раз насладиться их прекрасным исполнением.

Завершая столь душевный и памятный вечер, ведущий концерта, заслуженный деятель Казахстана Сергей Погосян произнес искренние слова.

- Единственной мерой времени является память. И в наших с вами силах не забывать героев Великой Отечественной войны, - сказал он.

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