Алматинским ветеранам ВОВ выплатят по полмиллиона тенге

Об этом сообщил аким города.

Живущим в Алматы ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 500 тысяч тенге, передает Zakon.kz.

Информацию опубликовал в своем twitter-аккаунте аким Алматы Бауыржан Байбек.

- Мы всегда будем гордиться мужеством и отвагой наших героев, победивших в Великой Отечественной войне. Наш священный долг - оказывать им свою поддержку и заботу. Принято решение увеличить ежегодную выплату в два раза. В честь Дня Победы наши ветераны получат по 500 тысяч тенге, - сообщил Байбек.

Біз Ұлы Отан соғысында жеңіске жеткен батырларымыздың ерен ерлігін әрқашан мақтан етеміз. Оларға үнемі құрмет пен қолдау көрсету – абыройлы міндетіміз. Біз төлемақыны екi есеге арттыру туралы шешім қабылдадық. Жеңіс күніне орай біздің ардагерлер 500 мың теңгеден алатын болады. — Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) 7 мая 2019 г.

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