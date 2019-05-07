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Алматинским ветеранам ВОВ выплатят по полмиллиона тенге

Об этом сообщил аким города.

Фото : pixabay.com7 мая 2019, 12:37

Живущим в Алматы ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 500 тысяч тенге, передает Zakon.kz.

Информацию опубликовал в своем twitter-аккаунте аким Алматы Бауыржан Байбек.

- Мы всегда будем гордиться мужеством и отвагой наших героев, победивших в Великой Отечественной войне. Наш священный долг - оказывать им свою поддержку и заботу. Принято решение увеличить ежегодную выплату в два раза. В честь Дня Победы наши ветераны получат по 500 тысяч тенге, - сообщил Байбек.


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