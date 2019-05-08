Ливерпуль совершил главный камбэк года

Итог двухматчевого противостояния: 4-3, "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов встречались английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона". Встреча прошла на стадионе "Энфилд" и завершилась невероятной победой хозяев со счетом 4-0, сообщает Zakon.kz.

У "Ливерпуля" травмы в последнем матче АПЛ получили Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Вместо них в старте оказались Джердан Шачири и Дивок Ориджи.

"Красные" забили очень нужный для них быстрый мяч. Садио Мане подхватил неточный пас назад на правом фланге и пошел к чужим воротам. Он подсунул передачу врывающемуся Джордану Хендерсону, который пробил в створ. Марк-Андре Тер Штеген отбил неудачно и на добивании первым оказался Ориджи, 1-0 на 7 минуте матча.

Во втором тайме вышедший на замену Жоржиньо Вейналдум сделал дубль в течение трех минут. Сначала на 54-й минуте голландец набежал на прострел с правого фланга и проткнул мяч в сетку мимо вратаря. А чуть позже он выпрыгнул на высокую подачу Джеймса Милнера и забил головой со второго этажа, 3-0!

На 79-й минуте Трент Александер-Арнольд обманул всех: ушел от углового флага, но резко вернулся и послал мяч с корнера низом. Игроки Барсы не ожидали такого решения и расстерялись в своей штрафной. Под передачу защитника откликнулся Дивок Ориджи, который и переиграл Тер Штегена, 4-0!!!

Итог двухматчевого противостояния: 4-3, "Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов.

Второй финалист определится 8 мая, "Тоттенхэм" и "Аякс" сыграют свой матч в Амстердаме.

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на «Ванда Метрополитано» 1 июня.

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